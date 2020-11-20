新加坡特别法庭今判林学芬律师执照吊销15个月 事涉李光耀遗嘱

新加坡三司特别庭周五就林学芬违反律师操守的案件发表裁决，吊销林学芬执业执照15个月。消息称，新加坡律师公会也因此案入禀高庭，要求三司将林学芬除名。据林学芬较后向媒体发表文告表示，不同意三司特别庭的裁决，认为案件牵涉的是已故建国总理李光耀的私人遗嘱，律师公会根本没有理由启动纪律审裁程序。

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据光华网今天报道称，李光耀媳妇林学芬律师执照吊销15个月。林学芬较后向媒体发表文告表示，不同意三司特别庭的裁决，林学芬说：“李光耀知道他要什么。他得到了他想要的。三司没有裁定他当时精神失常，或是被人操纵。……任何人活着时都能更改遗嘱，若那份遗嘱不是李光耀要的，那他大可再做修改，如同之前几次一样。”据林学芬表示，李光耀、遗嘱的受益人及律师柯金梨对此都没提出投诉，而这起案件是时隔多年后， 由新加坡总检察署提出的。

据该报道，新加坡三司特别庭在较早前的裁决中指出，李光耀与林学芬虽不存在律师与顾客关系，但林学芬罔顾李光耀利益，行为令人不满且不符合律师要求，在接受纪律调查时又不诚实，裁定判林学芬吊销执照15个月。

林学芬的丈夫李显扬是李光耀的次子。她面对2项违反法律专业法令的指控，第1项指她在替李光耀执行最后一份，即第7份遗嘱时，因受李显扬的利益的影响，没有照顾李光耀的利益；第2项则指她在丈夫是遗嘱受益人之一的情况下，没有建议李光耀寻求独立的法律咨询。在李光耀的最后一份遗嘱中，李显扬可分得三分之一的遗产，比上一份遗嘱中的比例多。

新加坡总检察署去年向该国律师公会投诉林学芬专业行为失当，由大法官委任的审裁庭去年7月举行了5天聆讯，并在今年2月18日发布一份长达228页的报告，裁定林学芬专业行为严重失当。据审裁庭当时指出，李光耀订立最后遗嘱的过程，从收到草稿至最终签署，只花了16小时。林学芬不仅没有规避利益冲突，也未向李光耀详细解释遗嘱内容及前后差异。

光华网说，律师公会也因此入禀高庭，要求三司将林学芬除名。三司在斟酌后，周五发表以上裁决。