Covid-19 : 印尼恢复经济增长之途未卜

在Covid-19疫情袭击下，世界银行认为，印度尼西亚会可能有5百万至8百万人重新陷入贫困。

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东南亚国家印度尼西亚的2亿7千6百万民众，不论是在卫生层面还是经济层面都深受Covid-19疫情影响。世界银行认为，可能有5百万至8百万人会重新陷入贫困。

印尼仍在对抗第一波疫情

据本台RFI记者Gabrielle.M周五（2020年11月20日）发自东南亚的报道，拒绝全面封城的印尼总统维多多在今年三月底时解释说，是为了避免出现类似印度和意大利的情形。新德里和罗马采取的严厉封城措施对弱势民众造成严重经济后果。但8个月过去了，印尼似乎在金融层面和卫生层面都还未能赢得这一局。印尼目前仍在对抗着漫长的第一波疫情，但至今没有全面封城，或开展大规模的检测。

由于部分限制措施，印尼已有6百万民众失去工作。关闭边境对旅游业和服务业的影响是悲惨的。而且，有半数印尼劳动者在上述领域非正式从业：比如出租司机或街头小贩。他们受到的疫情冲击最早。

印尼政府推出了拯救经济与贫困的援助措施。力度也够重，480亿欧元。但拨款并未总是得以使用，因为对受益人而言，整个程序漫长而复杂。从长远角度而言，印尼不准备继续对危机采取行政干预手段，而是想要转向更自由化的方式。维多多总统去年连任时承诺，每年要达到5%的经济增长率。但2020年的经济衰退前所未见。

印尼度过了2005年的海啸和2008年的世界金融危机。维多多总统希望迅速回到经济增长的道路，把希望寄托于外国投资。今年十月以来通过的一系列法律使得印尼变得更具吸引力。不过，印尼大大放宽了劳工法对最低工资ˎ 工作时和失业保险等工会所关注的规定。

印尼尚有待了解新的法律框架能否有助于让已经深受疫情影响的穷人脱贫。印尼现在早婚现象增多，因为，让女孩出嫁可以缓和家中的抚养压力。