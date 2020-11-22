日本高官表示中国加入TPP要为遵守更高的规则做好准备

中国国家主席习近平11月20日在亚太经合组织（APEC）峰会上，表示“积极考虑加入”日本等11国参加的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。这是习近平首次表明有意加入TPP。

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对此，日本经济再生担当大臣西村康稔在21日的记者会上称，参加TPP要求高水平的贸易自由化。“必须切实辨别是否为达到这一规则做好了准备”，表示将注视中国的准备状况，并对各国和地区关注TPP一事本身表示“欢迎”。

目前自由贸易正圈正在向全球扩展，日本、中国、韩国和东盟（ASEAN）等参加的东亚区域全面经济伙伴关系（RCEP）的首脑会议15日以视频会议形式召开，退出谈判的印度以外的15国签署东亚区域全面经济伙伴关系协定，国内生产总值（GDP）合计占到全世界约3成的巨大经济圈诞生。英国已表态有意加入TPP，泰国和韩国似乎也对TPP感兴趣。要新加入该协定，需要获得日本等11个参加国的批准。由于TPP不仅强调贸易自由化，还有保护知识产权和禁止优待国有企业等规定，中国要加入TPP，可能会需要和11国重新谈判。

中国对于美国脱离的跨太平洋伙伴关系协定表示“积极考虑加入”，颇有趁美国政权交接之际，对抗特朗普政权在贸易与先端技术方面排斥中国的意味。

明年日本是TPP的轮值主席国，习近平政权也希望在加入TPP问题上得到日本的支持以拉近日中经贸关系。

习近平指出：“亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏”。