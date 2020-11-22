泰国：数千高中生上街示威要求改革

泰国社会运动不断，继大学生之后，数以千计的高中生走上首都曼谷街头，要求改革教育和政体。

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在东南亚国家泰国，数以千计的高中生周六走在首都曼谷的街头示威。如同他们的学长-泰国大学生那样，泰国高中生的诉求也包含政体改革，此外，他们还呼吁教育改革。

据本台RFI记者Carol.I周日发自曼谷的报道，泰国高中生的诉求包括：结束必须穿校服和剃短发的要求，取消见到老师必须深鞠躬的要求，修订教纲，赋予话语权，以上是泰国高中生的部分改革诉求。他们从一开始，就是泰国青年自今年夏季以来，接连上街示威ˎ 要求总理下台ˎ 改革政体的重要组成部分。

泰国女生主导高中生示威运动

周六，在泰国决定对两名尚未成年的青年领袖展开司法追究之后，高中生再次聚集在曼谷的泰国教育部前，其中许多人的着装有校服特征。示威者使用话筒，唱着歌，喊着口号。其中部分人还化装成了恐龙，另一部分人化装成彗星。暗喻泰国新一代将弃故揽新。本次泰国高中生运动，青年女孩占据主要地位。

泰国青年示威运动现暴力升级

泰国总理周五就已提高了声调。他发出警告，政府将执行所有法律，包括已经很久没有使用的ˎ 最高可判15年刑期的亵渎君主罪。他还补充说，现已超过了限度。至此之前，泰国在11月17日本周二，有六人在示威者与警方的冲突中受伤。之后周三，首都曼谷又有近两万人示威。泰国示威出现了之前所没有的暴力升级。