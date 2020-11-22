G20： 望新冠检测、疫苗面向所有人 特别是穷人

二十国集团领导人第十五次视频峰会22闭幕。二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯国王萨勒曼提议此后的峰会一年两次：年中以视频的方式举行；年底举行正式峰会。新冠肺炎疫情对全球经济和社会造成前所未有的冲击、新冠疫苗、检测、治疗应该面向所有的人特别是穷人。另外，20国集团在声明中也提及了债务问题。声明还强调了全面有效实施应对气候变化的《巴黎协定》。中国国家主席习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上致辞。

广告 继续浏览后续

习近平在致辞中强调了三方面的内容。第一，加大应对气候变化力度；第二，深入推进清洁能源转型；第三，构筑尊重自然的生态系统。

二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯国王萨勒曼(Salmane ben Abdulaziz al Saoud)21日主持峰会开幕致辞中说，今年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情对全球经济和社会造成前所未有的冲击，各国人民和经济仍在受此影响。萨勒曼说，二十国集团有责任在这次领导人峰会期间向世界传递一个强有力的信息，即我们将努力采取措施克服疫情影响。

萨勒曼表示，我们对新冠肺炎疫苗、治疗和诊断方面取得的进展感到乐观，我们必须努力创造条件，使所有人都能够负担得起以及公平地获得这些资源。与此同时，我们还必须做好准备，应对未来的任何大流行病。

德国总理默克尔（Angela Merkel）周日表示，她对为最贫穷的国家提供针对新冠疫苗的讨论进展缓慢感到“担忧”。

她在视频20国集团峰会闭幕式上说：“我们将在这些谈判开始时与全球疫苗免疫联盟（Gavi）会面，因为我担心尚未采取任何行动。”

她强调，欧洲联盟，美国和其他富裕国家已经与制药公司达成协议，以保证其疫苗供应。二十国集团国家的领导人星期天保证将“不懈努力”，向最贫穷的人提供疫苗。但是，疫苗联盟的预算仍为38亿欧元，这是一个国际联盟，旨在确保疫苗和医疗设备的公平分配。

德国已经为全球疫苗接种计划（Covax）认捐了5亿欧元，该计划由全球疫苗免疫联盟Gavi牵头。

默克尔说：“对我来说，最重要的是，全球疫苗免疫联盟的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）已经筹集的资金开始与疫苗生产商进行谈判。” “这是正确的事情。”