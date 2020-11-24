王毅到达日本 日中韩自贸区或成主要议题

中国国务委员兼外交部长王毅于11月24日到达日本，24-25日两日对日本进行访问。24日下午与外相茂木敏充举行会谈并举行晚餐会，将于25日与菅义伟首相进行会谈。这将是菅义伟就任首相以来，首次与中国政要面对面会谈。

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日中间高水平的要人往来，是新型冠状病毒扩大以来首次。茂木与王毅面对面举行会谈是今年2月在德国慕尼黑会谈以来再次举行。

据悉，两国外长会谈围绕新型冠状病毒问题、美国政权新旧交替问题、中国海警船在钓鱼岛周边长时间滞留并追逐日本渔船等问题展开讨论。日本方面针对钓鱼岛问题向中方坦率提出日方的忧虑。

王毅访日期间，日中就恢复双边商务人员往来进行讨论，通过建立“商务通道”允许访客在14天的隔离期间在一定的条件下从事有限的商务活动。日本已与韩国、新加坡和越南达成了此类协议，两国政府原计划最快本月中旬以商务相关人士为对象尽快恢复，但日本新冠疫情再度蔓延，日增感染者屡达到历史最高水平，因未能实现。

原定今年春季的中国国家主席习近平作为国宾访日计划，在3月因新冠疫情决定延期。双方在此问题上是否能取得进展十分引人注目，但是茂木敏充在20日的记者会上指出：现在控制新型冠状病毒是最优先的课题，现阶段还不是调整具体日程的阶段。

日本、中国、韩国和东盟（ASEAN）等参加的东亚区域全面经济伙伴关系（RCEP）的首脑会议15日以视频会议形式召开，退出谈判的印度以外的15国签署东亚区域全面经济伙伴关系协定，因此王毅此次访日建立日中韩自由贸易区也成为主要议题。