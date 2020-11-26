印防长：全力解决与中国的边界问题 不会就主权作出妥协

印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）11月26日在参加论坛活动时表示，针对中印两军边境对峙问题，双方已经举行了会谈，并将继续进行对话。他强调，由莫迪总理领导的印度政府将不会在印度的边界、自尊和主权问题上作出任何妥协。

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辛格当天参加了第18届《印度斯坦时报》领导峰会，并就多项涉及印度国内外政策的话题进行了发言。在谈到中印两军自今年春天延续至今的武装对峙时，他表示，双方举行了会谈，并将继续进行对话，以解决与中国的边界对峙问题。他指出，印方与中方就实际控制线（LAC）问题上一直存在 “观念上的差异”，当违反已商定协议的情况出现时，问题就会发生。辛格说，“我想向大家保证，在莫迪总理的执政下，印度的边界、自尊和主权不会有任何妥协。”

印度外交部星期四表示，两国军方已经举行了八轮会谈，并将很快举行下一轮会谈，旨在实现两国边界军队完全脱离接触，全面恢复实际控制线的和平与安宁。11月6日，中印两军在楚舒勒举行第八轮军长级会谈。据会后的联合声明显示，双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。不过，《印度斯坦时报》的报导则指出，这一努力尚未取得突破。据悉，双方在对峙地区部署了数千名装备有大炮和装甲车的部队。