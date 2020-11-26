富士康拟将部分iPad、MacBook生产线搬到越南

综合消息显示，富士康或将部分苹果Mac电脑及iPad生产线移出中国，新的生产基地将落脚在越南东北部的北江省。消息人士透露称，新产线预计2021上半年投产，这将是富士康首次在中国以外生产iPad。

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富士康日前发表公告，斥资2.7亿美元成立新公司Fukang Technology Co.,Ltd。据日经新闻报导指，其产能或达到中国区当前产能的3成左右。此外，路透社援引消息人士的话称，富士康此举是为了布局越南，在原来的北江厂区附近再扩厂。“Mac及iPad规划明年上半年投产，”消息人士说。但目前并不清楚共有多少产能将自中国移至越南。

据悉，富士康在北江厂区除了生产从中国移出的部分Mac及iPad产品之外，也将组装日本索尼（Sony）电视及键盘等相关零组件。消息人士提到，索尼电视预计在今年底明年初开始组装。报导指，中美贸易战开打后，基于客户要求分散在中国的生产线，越南成为许多企业在中国之外的首选制造地。

尤其今年中美关系日益恶化之际，包括富士康等代工商都必需提供两套供应链服务“G2”两个市场。“品牌厂要求分散，”消息人士说，供应链就要动起来，这应该是美国政府的策略。

此前，富士康董事长刘扬伟在今年8月的投资人说明会中曾表示，全球G2（中国与美国）的发展已成趋势，如何提供两套供应链来服务这两大市场，也是世界趋势，这也是富士康一直在做的事。对上述消息，富士康则拒绝作出评论。