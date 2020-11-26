王毅：习主席将在条件成熟时访韩，会见韩外长迟到25分钟

正在韩国访问的中国外交部长王毅11月26日就中国国家主席习近平访韩一事表示，相信只要条件成熟，习近平访韩便能成行。另据韩国媒体报导，当天两国外长会谈的时间原定于上午10时。但因为王毅比预计时间迟到而使会谈被推迟25分钟，韩国外交部长康京和也等候了王毅20多分钟。

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据韩联社报导，王康京和和王毅在会谈中就两国关系、地区国际问题和合作抗疫等相互关切交换意见。康京和表示，疫情下继中共中央政治局委员杨洁篪之后，王毅此次访韩彰显韩中外交部门之间的紧密合作关系。希望今天双方能基于两国元首推动韩中关系持续发展的共同意愿，评估诸多合作领域取得的成果，并在2022年建交30周年到来之前为深化两国战略合作伙伴关系交换意见。

康京和说，同时希望双方在会谈中能就稳定管控韩半岛局势，为韩半岛和平进程取得进展继续创造条件进行磋商。在疫情出现全球大流行的情况下，除了深化两国关系之外，各国之间的跨国合作尤为重要，希望双方能通过此次会谈谋求在抗疫、恢复经济、维持地区稳定和平等各种地区和国际事务上的合作方案。

王毅表示，中韩两国人民在疫情困难面前守望相助，互帮互助，由衷感谢韩国各界在中国抗疫最困难的时期给予支持和帮助。王毅说，中韩两国互为战略合作伙伴，在国际和地区问题上保持协调合作，共同为维护地区和平稳定、完善全球治理体制不断发挥各自的力量。

王毅强调，病毒打不倒两国人民，中韩关系经受住了疫情的考验，展现出强大的活力与韧性。他还表示，期待能同韩方就两国关系、各领域交流合作、国际地区问题进行战略沟通，并相信会谈定能取得积极成果。

王毅告诉媒体指，双方应致力于为习近平访韩营造条件。被问及具体的条件时，他指着记者佩戴的口罩说，要等韩国疫情趋稳。双方原计划在疫情形势稳定后尽早促成习近平访韩，但由于疫情再次呈现反弹势头，预计习近平年内访韩并非易事。

王毅称，文在寅总统多次热情邀请习主席访韩，中方对此表示感谢。这体现出韩方对中韩关系的高度重视，积极深化双边关系的意志。针对韩国国内一些专家在中美对抗层面解析其访韩一事，王毅表示，全球共有190多个国家，每个国家都是独立自主的，中国和韩国也不例外。中韩两国一衣带水，应该多走动、多交流。

另据韩国《中央日报》等媒体报导，王毅一行在与康京和会面时迟到了25分钟。据悉，王毅在会谈时间过后才从首尔奖忠洞新罗酒店出发。10点22分左右，王毅抵达韩国外交部大楼，在被记者问问道为何迟到时他简短回复“因为交通堵塞”。据悉，在会谈开始前20分钟中方代表团已向韩方外交部请求谅解，表示“因为前一天很晚抵达，所以可能会晚一点到达现场”。

不过报导指，这并不是王毅首次迟到。去年12月访韩时，他在首尔新罗酒店迎宾馆举行的韩中友好午餐招待会上便比预定时间晚到了一个多小时。当时韩国国会议员、企业界人士、法律界人士等数十名韩国主要人士站着等待王毅的到来，后来有些人士甚至转身离场。中方当时曾解释称，“王毅外长在招待会开始前与前任联合国秘书长潘基文进行的会晤时间比预计要长所致”。