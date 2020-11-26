美海军部长呼吁重建舰队制衡中国 国防部：把戏虽旧其心险恶

美国海军部长布雷斯韦特（Kenneth Braithwaite）日前呼吁美军应在印太地区重建第一舰队，以更全面地应对美军印太司令部面临的挑战。中国国防部发言人任国强11月26日回应指，“我们对此坚决反对”。

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据美国海军研究协会新闻（USNI News） 17日报导，布雷斯韦特在出席会议时表示，“我们想建立一支新的美军舰队。我们希望把这支舰队部署在印度洋和太平洋之间的十字路口，我们要真正在印度-太平洋地区留下足迹。”他称，“我们不能单纯依靠在日本的第七舰队，我们必须寻求我们的其他盟友和伙伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我们有一天有被卷入任何争端的话，这将是非常重要的。”布雷斯韦特提出，“更重要的是，它可以提供更强大的威慑力。因此，我们将建立第一舰队，我们将把它部署在，或是新加坡位于的瓶颈口，我们将寻求使它更具有远征性，并将它巡航横跨太平洋，直到我们的盟友和伙伴看到它能最好地协助他们以及协助我们自己。”

布雷斯韦特在演讲时提到，“中国已经向全世界展现了他们的‘侵略性’。”他指出，“我敢说，自1812年美英战争以来，美国的主权还从未遭遇过我们目前所看到的这般压力。”他强调，“美国是无法单独与中国抗衡的，太平洋地区乃至全球各国需要在军事和经济上相互提供帮助，才有机会让针对中国的威慑奏效。”历史上，美海军第一舰队1946年开始早期运作，于1948年投入作战状态 。第一舰队原所属美国太平洋舰队，主要是负责西太平洋地区。1973年2月1日正式除役，其责任由第三舰队接替。

记者在周四的记者会上对布雷斯韦特的上述发言向任国强寻求置评，亦提到美太平洋空军司令威尔斯巴赫（Kenneth Wilsbach）发言指，中国空军是美在太平洋地区“首要对手”。任国强则回答说，“我们注意到了美方有关言论。这是美方一些人的老套路，先是制造‘敌人’、炒作‘威胁’，然后对内要钱要物、对外争霸称霸，把戏虽旧，其心险恶，完全是冷战思维和零和博弈的典型表现，完全违背和平发展合作共赢的时代潮流。我们对此坚决反对。”

任国强称，“中方坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，坚决维护自身主权、安全、发展利益，永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，但中国的发展壮大是任何力量都阻挡不了的！”另就特朗普总统日前任命克里斯托弗·米勒（Christopher C. Miller）出任美国代理国防部长的问题，任国强指出，不对美国内政予以置评。但他说，“我们希望美方与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，增进彼此理解，避免误解误判，继续聚焦合作，管控风险分歧，为维护中美两国两军关系稳定、促进中美两国人民和世界各国人民的共同利益作出努力。”

会上，任国强在回答中共高层此前提出“确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”的问题时谈到，“实现建军百年奋斗目标，要求促进国防实力和经济实力同步提升”。他说，“ 我国经济实力、科技实力、综合国力在‘十三五’时期跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与我国国际地位和安全战略需求还不相适应。这就需要同国家现代化发展相协调，充分利用全社会优质资源，加快国防和军队现代化，确保强军征程行稳致远。”