Covid-19 : 马来西亚要大规模检测外劳

马来西亚由于在劳工中发现数千名Covid-19确诊者，决定准备对其境内170万劳工做检测。

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马来西亚日前在全球最大的外科手术手套制造商Top Glove的近三十间工厂里发现了两千多名劳工确诊Covid-19。为了阻挡新一波疫情的蔓延，吉隆坡决定，对170万劳工做检测。

据本台RFI记者Gabrielle.M周四（2020年11月26日）发自吉隆坡报道，马来西亚任务艰巨，要对170万劳工做Covid-19检测。这些劳工来自亚洲各地：孟加拉国ˎ 印度尼西亚ˎ 菲律宾或缅甸等。他们主要从事马来人所谓的“3D”工作：肮脏ˎ 危险和困难。除此之外，面对疫情，他们还尤其的脆弱。他们通常居住在工厂或棕榈种植园的宿舍里。

为了阻挡劳工人群中的这一波疫情，马来西亚当局宣布，劳工必须做检测。不善待劳工的雇主将受到惩罚。劳工住宿条件过于拥挤，雇主将面临最高罚款金额，每人上万欧元（10 030€）。

具体执行上有困难

马来西亚当局的这一举措很果断，但在执行上毫无疑问存在困难。因为，三分之一的劳工没有居留。继当局在今年夏季驱逐了千人之后，别的人现在担心步其后尘。路透社发自婆罗洲的一个报道介绍了一些非法劳工一听到救护车的声音，就躲到屋底或深林里。