中国对澳洲葡萄酒征收最高212%保证金 澳高官：毁灭性打击

中国商务部11月27日发布公告指，中方认定原产于澳大利亚的进口葡萄酒存在倾销，“中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系”。中国决定从11月28日起采用“保证金形式对上述产品实施临时反倾销措施”。其比率将在107.1%至212.1%之间浮动。

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今年以来，在新冠疫情的加速下澳中关系持续下滑，日前中国驻澳大使馆官员更是将14项对澳方不满的清单披露给了澳洲媒体，其内容包括：资助澳大利亚战略政策研究所(ASPI)进行“反中”的研究；对中国驻澳大利亚记者进行突袭式的调查；取消中国学者的澳大利亚签证；在国际论坛带头攻击中国在香港、台湾与新疆的事务；呼吁国际针对新冠病毒的起源展开调查；于2018年禁止华为参与澳大利亚的5G网络建设以及阻止了10起中国在澳大利亚的基础建设与农业的投资案等。

此前，彭博社报导指，过去数周来有66艘装载澳大利亚煤炭的散货船停泊在中国水域不得卸货，多数位于京唐港和曹妃甸港。报导指，船上共载有约570万吨澳大利亚煤炭，货物价值超过5亿美元。为了卸货，已经等待了1个月甚至更长时间，多达1000名船员也因此滞留船上。而此次中国商务部宣布对澳洲葡萄酒征收保证金的企业共分为三类，包括被抽样的3家澳洲公司，其他配合调查的21家公司，以及其他的澳大利亚公司。

中国商务部的公告写道，“自2020年11月28日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。”据悉，自本周六开始，进口经营者在进口原产于澳大利亚的相关葡萄酒时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为：保证金金额=（海关审定的完税价格×保证金征收比率）×（1+进口环节增值税税率）。公告指，各利害关系方在本公告发布之日起10天内，可向调查机关提交书面评论意见。

北京出手打击澳洲葡萄酒的消息被证实后，澳大利亚最大葡萄酒出口商之一，富邑葡萄酒集团（TWE）的股价暴跌逾11%。该公司最初暂停了交易，然后确认将暂停交易直至下周二。澳大利亚葡萄和葡萄酒协会（Australian Grape and Wine）的CEO巴蒂格林（Tony Battaglene）说，中国加征的这一关税将使澳大利亚葡萄酒出口商处境艰难。他表示，“中国市场对我们来说是一个大市场，但我们的一些主要竞争对手，尤其是来自欧洲的竞争对手，（现在）获得了100%至200%的关税优势，这将使竞争变得非常困难……这不会是好事。”

曾多次呼吁与中方官员交涉未果的澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）亦指，这一关税给澳洲葡萄酒行业带来了“毁灭性的打击”。他说，“今年以来，中国对澳大利亚一些行业的贸易制裁所产生的累积影响，确实让人觉得这些行动是由于或应对一些其他因素而采取的。”他续指，“这样做完全不符合中国通过中澳自由贸易协定，以及通过世界贸易组织给出的承诺。这与基于规则的贸易体系是不相容的。"“这将使许多企业与中国的葡萄酒贸易变得不可行。显然我们认为这是不合理的，没有证据支持这一点，”他说。

此外，澳洲农业部长李特普鲁德（David Littleproud）周五表态称，澳大利亚不会因为贸易威胁而对其政策立场进行妥协。他说，“这是任何政治派别选出的澳大利亚政府要做的事情。我们永远、永远不会妥协任何这些价值观和原则。我们是一个主权国家，我们希望得到一个主权国家的尊重。”他引用英国前首相撒切尔夫人（Margaret Thatcher）的名言称，“我们不会转弯。”

北京方面，中国外交部发言人赵立坚在当天的例行记者会上就相关问题表示，中澳对话渠道一直开放畅通，澳方一些人士应反躬自省；澳洲应严肃考虑中国关切，而非损害中国利益。他称，中方有关部门依法对进口商品采取措施，是对国内产业和消费者负责；一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益，澳方应多做有利于两国关系的事。