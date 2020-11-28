日本新冠疫情直线上升 医疗现场窘迫

日本最近新冠疫情连续上升，28日新确认新冠新增感染者达561人，连续两天超过500人。重症患者已达67人，为解除紧急事态以后最多。

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11月25日感染者达1946人，11月26日确认新增感染者达2504人，自21日以来再次超过2500人，27日为2531人，迄今为止的单日最高纪录为11月21日的2592人。

日本政府的新型冠状病毒感染症对策小组会，在25日汇总了对策建议，要求在未来3周对于一些感染急速扩大的地区，也就是“第三阶段”（感染骤增）地区，尽可能避免往来，且在三周内采取紧急措施。

作为必要的防疫对策，对策小组会提出了缩短提供酒类的饮食店的营业时间、对感染扩大地区的往来进行自我克制、临时“GoTo Travel”停止等，在继续事项“GoTo Travel”的地区，要求将来自感染扩大地区的出发排除在外。尾身指出：“进来和出去的人一起采取措施，在应对疫情上是最为有效的方法”。

医疗现场目前也处于危机状态。根据厚生劳动省的统计，25日病床占有率有40个都道府县比1周前恶化。15个都道府县达25%以上，达到感染扩大第二严重的“第三阶段”的水准。专家表示：“医疗现场紧迫，状况非常严重”。

病床占有率最高的兵库县达68%，比上一周(18日时刻)恶化24个百分点；大阪恶化14个百分点达55%,重病者用床位也达到49%，提高21个百分点，仅次于东京的50%，关西圈病床窘迫状况正在迅速加快。