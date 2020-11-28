菅义伟视察自卫队要求加强三军一体化，提升太空能力

日本首相菅义伟11月28日在视察自卫队时，就日本防卫政策中重要度增加的太空和网络等应对能力下达指示，要求陆海空自卫队成为一体进行强化。他强调说，“排除组织的垂直分割，跨越陆海空的藩篱并采取措施，这很重要。”

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菅义伟当天在埼玉县狭山市的航空自卫队入间基地举行的航空检阅仪式上发表了讲话。他指出日本目前所处的安全保障环境严峻度攀升。共同社报导指，这是菅义伟在考虑到朝鲜和中国动向的发言。他随后还视察了部队。他并坐在即将退役的F-4战机驾驶舱内，拍照留念。据悉，此次检阅仪式为防止新冠疫情而缩小了规模，以无观众形式举行，还取消了展示飞行。据日本航空自卫队介绍，这是除了天气状况不佳之外，首次未实施展示飞行。

菅义伟在讲话中还提及了自卫队应对发生集体感染的“钻石公主”号游轮的贡献，对于面向防止疫情扩大的自卫队今后的活动表达了期待。他指出，“决心在明年夏天，作为人类战胜病毒的证明，举办东京奥运会和残奥会。”另据消息显示，日本政府拟敲定新造2艘宙斯盾舰方针。据多名官方消息人士透露，作为放弃在秋田、山口两县部署的陆上型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划的替代方案，日本政府开始就内阁会议上敲定新造2艘宙斯盾舰的方针展开协调。据悉，为了将该计划反映到下一年度的防卫预算中去，目前设想在经过自民、公明两党同意的基础上以12月中旬为进行敲定。

据估算，引进2艘宙斯盾舰的成本为4800亿～5000亿日元（约合人民币303亿～316亿元）以上，预计比陆基宙斯盾还要高。借此，海上自卫队宙斯盾舰将总计达10艘。而确保船员依然是课题，防卫省正就延长退休年龄以及扩大海自规定人数上限与财务省展开协商。有关替代方案，专门拦截弹道导弹的民间船舶活用型，以及类似开采石油的海上平台型也被视为选项。据了解，在25日的自民党会议上，支持引进宙斯盾舰的意见接连不断。