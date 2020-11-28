韩议员称军方采购中企监视器内发现恶意代码

韩国保守派最大在野党“国民力量”议员河泰庆11月26日表示，韩国军方从中国企业采购的215套监控设备中，发现可以窃取军事机密的恶意代码，所幸军方在设备正式使用前就发现了问题。

广告 继续浏览后续

韩国《朝鲜日報》日文版27日报导，河泰庆根据韩国国防部提供资料表示，韩国国防部早前在一项有关“海岸、河岸科学化警戒事业”的采购案中，向中国一所企业采购了215套保安用监控摄像机。当军方正准备将监控摄像机投入海岸警戒工作时，安保支援司令部却发现该批设备中的管理网页，竟然隐藏的意图盗取军事机密的恶意代码。

韩国军方表示，该网页的确被指向了“中国散布恶意代码网站的IP位址”，深入追查后，证实是中国企业在生产过程时，将恶意程式植入监控摄像机中，随后向韩军方交货。韩军方表示，这组恶意程式码可让中国设备商从远端任意改片影片的储存路径，以便将影像储存到其他装置内；一旦贸然使用，极有可能把有关边境安全的军事机密泄露给中国。

韩国军方指，并未有在这些器材的中国制零组件中发现，有直接安全性弱点，目前也无法确定制造商是否刻意植入恶意程式。河泰庆提出，最好的方法是将所有的监控摄像机进行紧急撤查，防止国防机密外洩。