应对中国影响 日本将帮助印度发展5G等领域

日本政府官员近日表示，日本和印度将在信息和通信领域联手，以对抗中国在电信和数字基础设施领域日益增长的影响力。

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据《日本经济新闻》11月29日援引日方官员的话指，两国政府将支持日本企业向印度引进5G无线网络、海底光缆等技术。此外，日本还将从印度获得数字技术专业人才教育方面的合作。

印日两国的相关合作将包括价值数百亿日元（数亿美元）的项目。日本总务大臣武田良太与印度通信和信息产业部长拉维·尚卡尔·普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）将在12月举行的一次在线会议上，签署一份谅解备忘录，以缔结这一全面性协议。据悉，相关的准备工作正在进行当中。日本和印度内阁部长级成员此前从未签署过这样的备忘录。

今年6月中印发生边境冲突后，印度政府出台了强硬的报复措施，包括禁止在其国内使用抖音国际版TikTok等数百个中国App。值得一提的是，由日本前首相安倍晋三任内推崇的印太战略正在加速成型。此前，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）与日本首相菅义伟17日共同宣布，两国“在原则上”达成了《互惠准入协定》（RAA）。

该协定提供了允许日澳军队互访对方国家并进行训练和联合行动的法律框架。它将为两国联合训练与演习、情报共享、国防工业合作提供便利。这是日本自1960年签署《驻日美军地位协定》后的首份允许外国在其领土上军事存在的协定，也使得澳大利亚成为世界上第二个仅次于美国与日本有共同防务的国家。

今年6月，莫里森和印度总理莫迪还在视频会议中还签署了“印澳全面战略伙伴关系协议”。二人就增强两国军方的军事合作及交流，特别是通过《双边后勤支援协议》（MLSA），以给予对等的军事基地互用权达成了共识。