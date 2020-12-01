日本重症患者暴增 厚劳大臣充满危机感

在日本国内，最近新冠新增感染者暴增，国内确诊者合计超过15万人，死亡者达2036人；11月26日确认新增感染者达2504人，自21日以来再次超过2500人，迄今的单日最高纪录为11月21日的2592人。

广告 继续浏览后续

而且目前重症患者日益增多，达472人，破历史纪录。日本厚生劳动大臣田村宪久对此状况充满了危机感。

田村在12月1日早晨的记者会上，有关医疗体制表示：“必须想象到最严重的状况制定计划。”现在，重症患者接近500人，这本身就让人抱有很大的危机感。希望各地方政府尽快确保新冠患者病床和重症者病床。

目前，重症者数超过70人的东京都12月1日要求病院方面，将重症者病床数从现在的150张增加到200张。

东京都政府决定，鉴于11月以来疫情加剧，将把警戒指标上调至4个级别中最高的第四级，即“疫情正在扩大”。

进行重病患者治疗的集中治疗室(ICU)等窘迫，日本集中治疗室（ICU）的床位每10万人口中只有5张，低于一些发达国家，医疗现场的危机不断加深。

根据支援治疗重症患者所使用人工心肺装置（ECMO）的普及和利用的“ECMO网络”的消息，需要人工呼吸器的重病患者从11月1日的140人增加到11月28日的257人，大幅增加。

据日本厚生劳动省的消息，截止到11月30日为止，日本全国的新冠病毒感染者需要入院者数已达21，069人，新型冠状病毒的感染病床的使用率超过了25%的都道府县，到11月25日，比1周前增加了6县，包括北海道、东京、爱知等15个都道府县，其中兵库最多，为68%，接下来使大阪，55%，北海道47%，东京40%。