美国智库：金正恩接种中国提供的新冠疫苗

据韩联社12月1日报道，美国智库—国家利益研究所的朝鲜问题研究中心主任哈利 · 卡齐亚尼斯 ( Harry Kazianis）11月30日表示，朝鲜最高领导人金正恩近期接种了由中国提供的新冠疫苗，而大批朝鲜高官也在过去两三周陆续接种。

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路透社也报道了这一消息。卡齐亚尼斯当天在国安主题网站 "1945" 刊文，援引两位日本负责情报事务的官员的话表示，金正恩家族以及大批朝鲜高官在最近两三周内，陆续接种了由中国提供的新冠疫苗。不过，这些疫苗具体由中国的哪家企业生产尚不得而知。

在该文中，卡齐亚尼斯引述美国贝勒大学医学院博士霍特兹的话说，中国目前至少存在包括科兴中纬、康希诺生物等药企生产的三至四种冠病疫苗。“若中国成为世界最大的疫苗生产国，那么从历史的角度来看，向朝鲜供应疫苗并不出乎意料。”

据他指出，中国冠病疫苗的研发速度虽令人惊叹，但三期临床试验资料尚未公开，疫苗的效果及安全性存疑。因此，对于金正恩接种效果或不理想的新冠疫苗时可能出现的情况，以及再次接种其他疫苗的问题，医学专家无法给出明确的答案。

同时，卡齐亚尼斯也认为，为了防止朝鲜出现政局不稳及难民潮等问题，中国很有可能会向全体朝鲜居民提供新冠疫苗。

另据世卫组织发布的最新报告，截至10月29日，朝鲜境内疑似新冠病毒感染病例 6173 例，累计隔离人员 32182 人，累计接受核酸检测 12072 人，至今未有报告确诊病例。

尽管保持着零确诊的纪录，朝鲜在防疫方面依然保持高度警惕。朝中社 29 日报道显示，朝鲜大幅加强对韩朝军事分界线和海上分界线等边境地区的封锁和控制，严防新冠疫情流入。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》此前刊文指出，与其为了并非必要的援助物资打开国门，还不如封锁国境坚持到底。

此外，今年 7 月，朝鲜未来科技网消息显示，朝鲜研制出一种新冠病毒候选疫苗，将于当月开展临床试验。据悉，疫苗开发该由朝鲜国家科学院的医疗生物研究所领导。不过，该疫苗的研发并没有后续报道。