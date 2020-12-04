孟加拉国迁罗兴亚难民居藤加查尔岛

孟加拉国现已开始把部分逃入其境内的罗兴亚难民向藤加查尔岛转移。联合国至今没有参与这一行动。

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孟加拉国境内的近1500名罗兴亚穆斯林难民（Rohingya）已于2020年12月3日周四被迁移到孟加拉湾的藤加查尔岛（Bhasan Char）。这只是一项不顾联合国与人权组织反对，迁徙罗兴亚难民大计划的第一步。就罗兴亚难民而言，被转移到孟加拉湾的是否意味着真的机遇？联合国和人权组织认为，与难民营相比较，这个岛更像是一座监狱。

据本台RFI记者Sébastien.F周五（2020年12月4日）发自南亚的报道，藤加查尔岛上当然有坚固的建筑接待罗兴亚难民，这比Cox Bazar难民营里的帐篷要强。问题是，这里距离海滨有数小时之遥，几乎没有商贸，远离医院，而且，这座岛还存在被淹的可能性。

已有罗兴亚难民告状

最近几个月里在海上被救起的罗兴亚人，之前就已入住该岛。人权观察收集到的证词显示，这些罗兴亚难民想要离开这座岛，因为，他们觉得在那里如同身陷囹圄。他们不能自由行动，而且还会遭到守卫人员的殴打。

孟加拉国官方曾事先透露，周五还会有另一批1500名罗兴亚难民会被转移到藤加查尔岛。然而在转移途中，一些难民告诉在现场的记者，他们的姓名被列入名单之前，没有人征询过他们的意见。他们签字时还以为是在领取食物配给。

联合国未能参与这次转移行动，也还没有能够登上藤加查尔岛视察。达卡官方计划未来将向该岛转移上十万名罗兴亚难民。