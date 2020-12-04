菅义伟在联大新冠会议上强调世界团结战疫

11月4日在纽约的联合国总部，召开了研讨新型冠状病毒的特别大会。

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日本首相菅义伟在特别大会上发表视频讲演，强调国际社会团结一致，克服新冠危机的必要性。

菅义伟指出：我们不能因为这一危机变成一个分裂的世界，必须实现一个能够超越危机的“团结的世界”。

在视频会议上，超过70个国家的首脑进行了视频演说，针对新型冠状病毒的对应状况及今后的课题等发表了见解。

菅义伟首相在视频讲演中强调：“受疫情蔓延冲击的全球经济的复苏与增长不可缺少”，表示为推动由于新型冠状病毒而低迷的世界经济的成长，将致力于实现数字化和去碳化社会。

菅义伟指出：为了公平分配疫苗，要通过组织化的国际合作框架，使全世界的所有国家的疫苗使用都能得到保障。首相强调重视新型冠状病毒疫苗国际分配框架“COVAX”等多边合作的认识。传达了为预防将来的危机，表示将贡献于亚洲和非洲的医疗设施的整备和保健医疗系统的基础强化。

菅义伟在视频讲演中谈及明年夏天的东京奥运会和残奥会，菅义伟指出：“将以成为人类战胜病毒的证明而举办奥运会的决心，尽全力实现安心安全的奥运会。”