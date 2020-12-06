美日法计划明年5月举行首次海陆联合军演

日本《产经新闻》12月6日报导称，随着中国军方加强在该地区的活动，日本、法国和美国将在日本一个离岛附近于明年5月举行首次陆海联合军演。

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报导指，这次在日本无人居住的离岛之一进行的演习，将侧重于在自然灾害期间提供救援工作，但部分内容也可能成为防御攻击的演习基础。日本防卫省没有立即回应路透社的确认请求。该报称，这一联合演习旨在制衡中国，日中就钓鱼岛周边海域存在主权争议，北京在南海的军事化活动也在近年来快速进行。对此，法国海军参谋长皮埃尔∙范迪埃（ Pierre Vandier）另在接受该报专访时表示，“我们希望向该地区展示我们的存在，并发出关于日法合作的信息。”范迪埃称，“这是一个针对中国的信息。这是一个关于多边伙伴关系和航行自由的信息。”

范迪埃在月初对日访问时与日方防务官员的交流中谈到了中国的 “征服者行为”。他说，中国的压力令人担忧，（地区的）力量平衡被打破，“中国在领海方面具有非常强硬、非常征服性的行为”。在他看来，“日本当局和法方在印太政策上有很大的共同点”等。在这一层面上，他强调了多边主义的重要性，并提到了印度、越南、印尼、澳大利亚、菲律宾和日本等国家的合作。

范迪埃今年10月14日就2021年国防预算支出问题，参加法国国民议会国防和武装部队委员会举办的听证会时表示，“2010年年初以来，明显出现了新的形势，出现了一些现象。首先，多边主义的体制性障碍。作为常任理事国坐在安理会的五个国家中，至少有三个国家经常在事实上阻碍联合国的运作。目前，希望通过共同解决冲突已不可能。这是一个既成政策的时代，2014年的克里米亚危机就是一个明显的例证。”

范迪埃说，“现在也是对国际条约提出质疑的时候了，如《中程导弹条约》或《欧洲常规武装力量条约》如此非常重要的集体安全条约的暂停。世界各地对《联合国海洋法公约》的挑战也在不断加剧。”他表示，“国与国之间的良好行为准则不再总是得到尊重：刚出现的岛屿被加固为军事基地，无耻地在邻国的专属经济区进行勘探，在没有防卫的地方掠夺渔业资源。”

范迪埃说，“在这种地缘政治格局中，最突出的现象是海洋的大规模再军事化。中国在隔离墙后度过了四个世纪。2015年，中方《白皮书》已经宣布了海洋领域在未来发展中的大回归。中国重返海洋世界，主要是经济上的。比如说，‘一带一路’一直到欧洲，最远到（希腊雅典）比雷埃夫斯港。”

范迪埃续指，“从军事角度看，2010年代以来，中国一直在高速重新武装。现在的一些排名，如果考虑到两者的海军平台数量，中国海军处于领先地位，超过了美国海军。中国海军现在已经有了远洋核威慑力，将在年底下水第三艘航母，并宣布研制最新一代歼-20战机的舰载版。我们没有一个星期不就中国在新型武器及海战各领域的发展情况得到新的新闻。”