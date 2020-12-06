美海军证实正着手重建第一舰队计划部署印太

美国海军部长肯尼思∙布雷斯韦特（Kenneth Braithwaite）的一名发言人12月3日向媒体证实，海军正在重建第一舰队。此前，布雷斯韦特本人11月17日在一次讲话中表示，美军应在印太地区建立一支新的海军舰队，以更全面地应对美军印太司令部面临的挑战。

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据美国国防部下属的《星条旗报》报导，海军部长发言人多西（Jereal Dorsey）表示，重新启用第一舰队的 “行政要求”正处于最后的协调阶段。他介绍称，海军部长正在与代理国防部长克里斯托弗·米勒、国会、参谋长联席会议主席马克·米利、海军作战部长迈克尔·吉尔代、海军陆战队司令大卫·伯杰和其他利益相关者合作，确保海军在大国竞争时代保持海上优势。

布雷斯韦特在上月的讲话中提出，“我们想建立一支新的美军舰队。我们希望把这支舰队部署在印度洋和太平洋之间的十字路口，我们要真正在印太地区留下足迹。”他续指，“我们不能单纯依靠在日本的第七舰队，我们必须寻求其他的盟友和伙伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我们有一天有被卷入任何争端的话，这将是非常重要的。”

布雷斯韦特所说的任务，现在属于驻扎在日本横须贺海军基地的美海军第七舰队。这是美国在印太地区部署的唯一舰队。它包括“里根号”航母打击群，该打击群有时会得到驻扎在圣地亚哥的第三舰队的舰艇支持。第七舰队是美海军部署规模最大的舰队，拥有50-70艘舰艇和潜艇，150架飞机和约2万名水兵。其近4800万平方英里的作战区域从太平洋中部的国际日期变更线延伸到印度/巴基斯坦边境，从北部的千岛群岛延伸到南部的南极。

布雷斯韦特说，美海军不能仅仅依靠第七舰队来覆盖该地区。第七舰队的舰艇经常在台湾海峡和南中国海执行航行自由巡航等任务。在南海，北京已经在有争议的水域的人工岛屿上建立了军事涉事。与此同时，中国的海军一直在迅速发展。今年9月，解放军军方将两艘航母共同出海训练，其第三艘航母的建造工作还在继续。

布雷斯韦特表示，“更重要的是，它可以提供更强大的威慑力。因此，我们将建立第一舰队，我们将把它部署在，或是新加坡位于的瓶颈口，我们将寻求使它更具有远征性，并将它巡航横跨太平洋，直到我们的盟友和伙伴看到它能最好地协助他们以及协助我们自己。”历史上，美海军第一舰队1946年开始早期运作，于1948年投入作战状态 。第一舰队原所属美国太平洋舰队，主要是负责西太平洋地区。1973年2月1日正式除役，其责任由第三舰队接替。

曾担任过澳大利亚国防部长特别顾问的澳洲分析师巴贝奇（Ross Babbage）周五在一封电子邮件中表示，第一舰队母港的明显位置应是珀斯的科伯恩湾，与澳大利亚斯特灵海军基地（HMAS Stirling）一起。他指出，“当地处于一个极好的周转位置，提供了随时进入（东南亚）海峡的机会，并提供了广阔的陆基战略纵深”。

巴贝奇说，西澳大利亚州是美国水兵的首选停靠港口，他们的家人会认为该地区是一个完美的度假环境。他说，“澳大利亚政府已经宣布对该地区的许多海军基地和支持设施进行大幅升级。”他续指，“这将包括尽早安装一个全新的、非常先进的水下靶场和水下监视系统。”