英国明年将向日本近海派航母打击群巡航

据日本官方人士透露，英国最快将于明年初派遣“伊丽莎白女王”号航母打击群巡航日本近海，并计划届时与日本海上自卫队和美国海军合作进行联合演习。

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此前，英国首相约翰逊曾表示，2021年将把英国这艘最先进的航母派驻到东亚进行巡航。据日方消息人士透露，“伊丽莎白女王”号航母抵达日本近海后预计将与美日两国海军举行联合军演，军演位置包括日本西南部琉球群岛岛链。在巡航期间，英国海军还计划在三菱重工位于日本中部爱知县的小牧南工厂，对航母上舰载机F35-B“闪电II”隐形战斗机进行维护。“伊丽莎白女王号”航母2017年服役，是英国海军 “有史以来最大、最强大的舰艇”。英海军称，该舰重6.5万吨，长280米。

《共同社》报导指，由于北京对南中国海的主权声索及香港问题的强势做法，引起英国的强烈关注，因此有意派遣海军进驻西太平洋，而日本也希望与海上传统强权的英国进行深度交流，就维护海上秩序的立场与中国进行制衡。根据源于朝鲜战争经联合国通过的《朝鲜联合国军地位协定》，英军能够在横须贺、长崎及冲绳等驻日美军设施及区域接受补给。

值得一提的是，约翰逊11月宣布，未来四年，英国将增加10%的防务开支，总共将投资165亿英镑(约合219亿美元)用于升级装备和提高军事能力。他表态称，要重启英国在欧洲乃至世界上的影响力。而在三军中，英国最有可能提升本国的海军实力。