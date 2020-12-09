澳大利亚指控中国违反中澳自贸协定及WTO义务

澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）12月9日向澳洲联邦议会参议院表示，中国针对澳方出口采取的一系列“破坏性和限制性措施”，违反了中澳自贸协定及作为世界贸易组织（WTO）成员的义务。

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伯明翰当天在参议院的要求下出席听证会，就中澳自贸协定(ChAFTA)相关问题作出解释。伯明翰在会上表示，澳大利亚政府“越来越关注中国政府对来自澳大利亚的多种商品实施的一系列贸易破坏性和限制性措施”。他说，这些干扰 “最近几个月显著增加”。他续称，“澳大利亚政府认为，中国政府对澳大利亚商品采取的措施具有针对性，这引起了人们对中国是否遵守其就中澳自贸协定和世界贸易组织义务的文字和精神的担忧。”

伯明翰称，澳方已在堪培拉和北京的多个场合向中国官员提出了这些关切，并在11月25日的世贸组织货物贸易理事会上表达了相关诉求。据悉，这些商品涉及到澳大利亚出口的大麦、葡萄酒、肉类和乳制品企业、海鲜出口、木材、煤炭和棉花。伯明翰说，中澳自贸协定包括一个定期会议的结构，目的是在两国之间建立一个持续的对话，但中方近年来缺乏参与这一对话，因此无法使用这些交涉结构。

伯明翰称，澳方将“继续提出针对澳大利亚的明显潜在或歧视性行动的问题”，并“正在考虑所有解决争端的办法，以支持我们的出口商，并确保他们能够以公平的条件进行竞争”，包括通过世贸组织提出挑战。对此，中国驻澳大使馆网站当天发布驻澳使馆发言人表态回应称，澳洲贸易部长日前有关中方未遵守中澳自贸协定的指称是毫无根据的。声明称，我们希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，以推动中澳关系早日重回正轨。