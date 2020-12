东京都单日新增感染者首超600人 疫情严峻

目前日本新冠感染日益严重,12月10日,东京都单日新增新冠感染者达602人,首次超过600人。到12月9日为止,日本全国单日新增感染者创历史新高,为2811人。

12月9日,在众议院健康福利劳动委员会的闭会审查中,政府的新型冠状病毒感染症对策分科委员会的尾身茂会长作为参考人与会,他向坚持推动旅游支援事业“Go To Travel”活动的菅义伟政权发出了最后通牒,他指出:应该从旅游支援事业“Go To Travel”的对象中排除新感染者急速扩大的“阶段3”地区。“应该限制这些地区的人员流动。”

尾身茂指出:我再三说现在处于感染扩大状况的时候应该停止“Go To Travel”,如果早在疫情的“阶段2”的时候,切实控制了感染,才会得到国民的理解。

菅义伟首相一直强调“Go To Travel”是感染扩大的主要原因的证据并不存在。日本实施的政府旅游补助项目“Go To Travel”从7月22日开始启动。10月26日,日本召集第203届临时国会,首相菅义伟在众院全体会议上首次发表就任后施政演说,他表示继续支持“Go To Travel”活动中进行的对饮食业、演剧和音乐会及商店街的支援。他说:到现在为止,在“Go To Travel”活动中共计2500万人以上的人投宿,明确感染新冠病毒的人仅有数十名。

但是现在感染扩大和“Go To Travel”相关联的数字不断凸显出来,使菅义伟的抗疫政策多受诟病。

目前,在感染严重的北海道旭川市,北海道知事要求到25日为止,旭川市居民对于不必要不着急的外出要进行自我克制。伴随接待的饮食店(host club,酒馆等)全部停止营业到12月25日。