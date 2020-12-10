印度外长：中印关系正处于过去30、40年来最困难时期

印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）12月9日在出席活动时表示，印度与中国的关系已经受到“非常显著的损害”。

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苏杰生当天在与澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute ）的在线对话中表示，由于北京违反了维护实际控制线（LAC）地区和平与安宁的协议，印中关系 “受到了显著的损害”，双方在不同层面的广泛接触至今未能解决 “协议没有得到遵守 ”这一基本问题。随着中印边境对峙进入第八个月，他指出，中方已在实际控制线拉达克段部署了“成千上万的军队”。

苏杰生说，“我们今天可能正处于与中国关系最困难的时期，当然是在过去30-40年里，或者你可以说是在更长的时间里。上一次我们的边境出现军事伤亡是在1975年，所以（这么说）只是给你一个时间上的感觉”。他谈到，自1993年以来，中印签署的多项协议都承诺双方不会将大规模部队带到实际控制线地区。苏杰生称，“现在出于某种原因，中方至今给了我们五种不同的解释，中国人违反了这一协议。”他补充说，“中方确实派遣了数万士兵并全面进入军事准备状态，部署于一直到拉达克的实际控制线。自然，这种关系会因此受到深刻的干扰。”

苏杰生没有详细介绍中方提出的五项解释。他说，虽然过去两国部队之间也有争执和对峙，但从未发生过重大违约事件。他说，今年双方士兵的位置非常靠近，“（所以）出了可怕的问题并不完全奇怪”。他在谈到造成20名印度军人伤亡、“完全改变了（印度）民族情绪”的加勒万山谷冲突时说。

苏杰生表示，让中印关系重回正轨是现在“非常大的问题”，尽管双方间的沟通不是问题。他曾亲自与中国外交部长王毅通话，并在莫斯科举行的上合组织会议期间与王毅会面，而双方在国防部长、军长和外交官之间也有会面和接触。“沟通不是问题，问题是我们有协议，而这些协议没有得到遵守，”他补充说。

苏杰生说，自2008-2009年以来，中国已经发展成为一个 “非常更为民族主义”的国家，而这一点 “正以各种方式和政策 ”表现出来。他补充说，所有这一切都发生在全球秩序因再平衡和多极化而出现新的架构、新的规范和制度的时候。在回答有关美国当选总统拜登领导下的美印关系的问题时，苏杰生说，拜登此前在美国国会参议院外交关系委员会工作时，为双边关系作出了“很大的贡献”。他指出拜登对对印度的“善意是非常明显的”。

会上，苏杰生还对印度和澳大利亚在过去18个月中迅速强化双边关系表示满意，并称这两个 “打板球的英联邦民主国家 ”，可以为塑造新兴的全球秩序做出贡献。他说，印澳两国正在扩大与日本的现有三边关系，并考虑与印尼和法国塑造新的三边关系。