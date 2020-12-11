日本感染扩大 菅义伟拒绝暂时停止“Go To Travel”

目前，日本新冠感染不断扩大，日本政府现在正在研究一时叫停旅游支援事业“Go To Travel”活动，但是日本首相菅义伟11日在网络节目中表示：现在还没有对此进行考虑。

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12月9日日本全国单日新增感染者创历史新高，为2811人，12月10日达2972人，再次更新了最新纪录。

据说由于各种舆论调查的结果，菅义伟首相的想法正在改变。政府12月11日召开分科会议，听取了分科会议的提案，12日召开对策本部会议，做出最后决定，但是看来菅义伟没有改变坚持“Go To Travel”活动的想法。 日本政府11日召开了新型冠状病毒感染症对策小组会。鉴于感染达到“第三阶段”（感染骤增）的地区，如东京都、北海道、大阪府等地新增感染人数上升势头猛烈，已对医疗体制造成无法应对的危机，小组会把此类地区的感染情况细分为“减少”、“居高不下”、“扩大”区域，分别提出了针对具体对象的必要的对策。对于“居高不下”和“扩大”，要求继续加强防疫措施。

共同社9日的统计数据显示，在日本新冠疫情“第三波”蔓延的形势下，对于和其他地区的往来以及非紧急的外出，至少有35个都道府县要求居民尽量避免或是引起注意。 北海道札幌市呼吁本市居民对不必要不紧急的外出进行自我克制；对市外通行自我克制；伴随接待的饮食店（host club，酒馆等）全部停止营业等。 政府新冠感染症对策小组会会长尾身茂本月9日在众院厚生劳动委员会会议上针对“Go To Travel”活动支出：利用“Go To Travel”的旅行也属于“不必要非紧急的外出”，认为在疫情急剧蔓延的“第三阶段”地区应该暂时停止。