以色列宣布和不丹王国建交

以色列外长加比·阿什肯纳齐（Gabi Ashkenazi）表示：认可以色列的范围还在扩大。 与不丹王国建立关系将是加深以色列在亚洲关系的又一步。

广告 继续浏览后续

以色列总理内塔尼亚胡对这项协议表示欢迎。他在一份声明中说，以色列“正在与希望与我们建立关系的其他国家联系”。以色列已经与阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥建立了外交关系。

建立外交关系的同时，以色列还与这些国家签署了包括经济，旅游和金融合作方面的重要协议。即将离任的美国总统特朗普自称是他的功劳。

一些分析家认为，其他国家可能会紧随其后，包括沙特阿拉伯，阿曼以及传统上反对希伯来国家的一些亚洲国家，例如印度尼西亚。

根据以色列外交部的声明，与不丹王国的协议签署是在以色列驻印度大使与不丹外交官的住所进行的。两国之间的主要合作领域将是水资源管理，农业和卫生。

以色列驻印度大使罗恩·马尔卡（Ron Malka）在推特上展示了两国签署协议时的照片。他表示，这项协议将为两国人民的利益打开更多的合作机会。

不丹王国以其政治和文化独立而自豪，仅与约五十个国家保持外交关系。 它还没有与联合国安理会任何常任理事国建立外交关系。

不丹国家虽小，但其国民幸福指数（Gross National Happiness Index）享誉全球，其主要支柱之一就是环境保护。

从历史上讲，在印度的势力范围内，该国越来越受到中国的宠爱，新德里对此越来越看不顺眼。

夹在中国和印度之间的不丹拥有 75 万人口，土地面积大约 14,800 平方英里，其广阔的林地覆盖全国约 70% 的土地，是一个吸收二氧化碳的天然碳汇 (carbon sink)。相较许多国家对减少碳排放的态度两极，现在不丹王国已经是全球唯一一个负碳排放的国家，从大气中吸收的温室气体已多于排放量。

除了印度、孟加拉和马尔代夫三国的公民之外，世界其余各国的旅客在进入不丹前都需要申请旅游签证。一天的消费包括食宿要好几百美金。

不丹的首都没有红绿灯。新冠疫情前是唯一一个全面禁烟的国家。电视台从1999年才开始许可。

在不丹，有一句话叫做"不会射箭的人就不是不丹人"，所以我们想必可以看出射箭在不丹国内的受众是非常广泛的。

这个小国自身也存在为何很多社会问题：例如腐败，农村地区的贫困，青年失业，犯罪团伙。