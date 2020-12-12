伊朗一记者被绞刑处死 巴黎谴责野蛮

伊朗最高法院数天前刚证实对持不同政见的记者、博主扎姆（Ruhollah Sam ）的死刑判决。死刑判决已于12月12日执行。伊朗司法部发言人埃斯迈里(Gholamhossein Esmaïli)的对媒体表示，对他死刑的判决是一个月之前做出的。欧洲联盟强烈抗议这一做法。在一份声明中表示，“当务之急是伊朗当局尊重被告者的权利，并停止使用电视供词来确立罪行和证明其有罪”。法阿国政府谴责，这是野蛮行径。

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据伊朗国家电视台报道，扎姆12月12日早晨被绞刑处死。今年6月，这位网上抗议平台的经营者被判处死刑，其罪名是他煽动了2017-2018年冬的反政府骚乱。此前，扎姆长期流亡境外。2019年，伊朗革命卫队宣布，这名政府批评者已经落网，但未说明是在何国被抓获的。

扎姆是一位倾向改革的什叶派神职人员之子，他发起了名为"Amadnews"的门户网站。该网站追随者数量超过100万。

此前，扎姆在法国获政治庇护，并出入其它欧洲国家。伊朗当局一再指控这位流亡海外的政府批评者，煽惑伊朗国内的抗议运动和骚乱。

2017年，经济困局引发波及伊朗全境的抗议浪潮。一年后，扎姆的门户网站被Messenger Telegram应用关闭。伊朗当局称，该网站呼吁举行暴力抗议。不久后，相关频道在新的名字下重启。

此前，大赦国际对这一宣布迅速作出反应，认为这一确认标志着“伊朗使用死刑作为镇压武器的令人震惊的升级”。要求欧盟介入不要对这名异议记者实施死刑，但没有成功。法新社报道，据信扎姆是2019年10月被抓捕的。但是伊朗方面既没有说明抓捕的地点和时间，也不说明他犯了什么罪。伊朗方面曾指，扎姆曾“受到法国情报部门和多国秘密机构的支持”。