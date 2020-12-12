日政府被指因费用大增暂缓F-15战机改装预算

自东京方面消息，围绕日本航空自卫队F-15战机搭载远程巡航导弹的改装事宜，日本政府基本决定不向2021年度预算案计入相关经费。由于改装的初期费用大幅高于估价金额，日政府判断以预算申请时的213亿日元（约合人民币13亿元）无法实现必要的改装。

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共同社12月12日报导指，以2027年度为目标的20架改装完毕时期延迟已成定局，被定位为南西诸岛防卫核心的改装项目将受到打击。多名日本政府相关人士11日透露了上述消息。日本政府和参与该项目的美国政府此前围绕初期费用举行磋商。日方要求减少金额，而美方没有答应。日本将面向明年夏季的2022年度预算案申请继续磋商。

据悉，改装目的是搭载美国产巡航导弹“JASSM”和“LRASM”（射程均为900公里），力图提升能力。有望作为能从射程圈外攻击对手的“防区外能力”活用于岛屿防卫。中国在东海和南海加强军事影响力的情况下，若改装项目陷入停滞，可能还会在对华威慑力方面造成影响。

日政府相关人士称，改装准备阶段所需的初期费用增多的主要原因是用于提升F-15电子战能力的零部件目前处于枯竭状态。美国厂商方面没有零部件库存，需要新建生产线，因此据称需要2021年度预算申请时213亿日元近5倍的逾1000亿日元。作为初期经费，日本政府从2019年度起两年期间已计入802亿日元。报导称，即便如此依然不够，在预算申请中追加了213亿日元。通过2019年度预算向2架样机投入了108亿日元，但尚未完成。