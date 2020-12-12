Covid-19：菲律宾开课 儿童在家自学

因Covid-19疫情而闭门的菲律宾学校在开课后，改用远程教育。许多儿童因生活条件限制，只能在家自学。

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面对Covid-19疫情，东南亚国家菲律宾总统杜特尔特于今年五月下旬曾宣布，在疫苗出现前，学校无限期停课。六个月过去，疫苗研发传出了好消息，菲律宾的学校也开课了，但采取远程教育。菲律宾人均每月工资不超过260欧元。许多家庭的住房空间有限，不具备上网课的条件。学校开课后，儿童和家长们只能自己想办法。一些学生不得不在家自学。

存档图片：菲律宾首都马尼拉 （鸟瞰图） Image d'archive: Vue de Manille (photo d'illustration). © AGPD Productions/Pixabay

本台RFI法文网周六（2020年12月12日）刊出了记者Manon.T发自菲律宾的一篇采访报道。在首都马尼拉的一个小宅里，一个六口之家挤在一个不到20平米的单间中。家中的孩子们难以集中注意力上课。女孩Michelle表示，家中太吵了，有儿童在玩游戏，还有儿童在玩轻便摩托。

Michelle的父母没有支付网费的能力，更不能购买一台电脑。少女Michelle和她上大学的姐姐是通过电话上课，但刚刚年满21岁的姐姐的视力下降得很快。眼科医生解释说，那是因为在封城期间，把太多的时间耗在了手机上。

家中排行最小的男孩Mark Joseph，现年11岁。没有网，他就无法上网课，只能参照讲义自学。他们的母亲每周去学校拿教材。但他不可以在上面写字，因为，教材是和其他学生一同共用的。小男孩说，他想听老师上课，家中没有无线上网。他们父母的受教育程度不高。孩子们有问题时，他们很为难。这也是菲律宾大多数家庭的问题。为了帮助孩子们得以上课，有人组织募捐，为需要的学生提供平板电脑。发起这一倡议的组织者指出，许多父母因疫情失去了工作，如今，还需在购买食品或购买一台电脑或一个平板电脑为儿童未来做投资之间做选择。

菲律宾总统杜特尔特在今年五月份时曾说，在疫苗出现前，就不会回校上课。自此以后，菲律宾2500万学生就没有回过学校。开学也比通常晚了一个月。情况很乱，网络不稳定，教材也不够用。