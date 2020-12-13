印外长谈中印对峙：印度正经受考验，将迎接国安挑战

印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）12月12日出现活动时表示，在目前中印两国就实际控制线（LAC）拉达克东段陷入军事对峙的僵局下，他指出，印度正在经受考验，并称印方将迎接国家安全的挑战。

广告 继续浏览后续

苏杰生当天在印度工商会联合会（FICCI）年度大会上发言说，“我们正在经受考验。我完全相信我们能应对和迎接国家安全挑战。但除此之外，目前我真的会坦率地保持我自己的意见。” 苏杰生称，实际控制线沿线发生的一系列事件非常令人不安，并引发了一些非常 “基本的担忧”。他补充说，“在拉达克东段发生的事情其实并不符合中国的利益，因为它极大地影响了印度公众的情绪。”

回忆起他年轻时印度和中国的关系，以及多年来两国关系的演变，苏杰生谈到，“从专业角度来说，我看到了过去几十年印度公众对中国的感觉的演变，我已经老了，还记得更艰难的日子，特别是在我的童年和十几岁的时候。”

苏杰生还对两国双边关系的未来表示担忧，并指今年发生的事件根本没有帮助。他补充说，“事实上，我认为真正的危险是，（两国间）如此精心发展的善意将会消散”。会上，当被问及中印官方何时有可能达成决议时，苏杰生说，“我完全不会进入预测区，是否会很容易，以及会有什么时间表等等。”过去近8个月以来，中印军方在拉达克地区的边境对峙一直处于紧张状态，尽管双方的军事和外交高层进行了多轮会谈，但仍未取得突破性进展。

此前，苏杰生9日在出席活动时表示，由于中方违反了维护实际控制线（LAC）地区和平与安宁的系列协议，印中关系 “受到了显著的损害”，双方在不同层面的广泛接触至今未能解决 “协议没有得到遵守 ”这一基本问题。他说，“自然，这种关系会因此受到深刻的干扰。”