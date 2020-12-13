韩国疫情严峻 文在寅考虑全国封城抗疫

韩国确诊病例连两日创新高，总统文在寅说，如果现阶段无法遏制疫情蔓延趋势，就需要考虑将防疫级别上调到第3级，第3级意味着韩国有可能首度全国封城。自韩国防疫部门10月中将新冠防疫级别下调至1级以来，首都圈地区的疫情呈现激增趋势，政府虽一再升级防疫措施，单日新增确诊病例增加趋势仍然不减。

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首尔市的防疫级别从10月中到11月中始终维持在1级，这已经为日后染疫激增埋下伏笔。防疫部门在11月7日起开始实施新版防疫分级标准，首尔市维持1级（生活防疫），防疫力度进一步降低。

此后日均新增病例开始倍数增加，政府虽分别于11月19日、24日和12月1日将首尔的防疫级别分别上调到1.5级、2级和加强版2级，但并不足以遏制染疫激增。目前适用的2.5级防疫措施也没有显现出效果。

韩国12月13日通报新增1030起确诊病例，连续第2天创下单日新高纪录。在新增病例中，有1002例为本土病例。韩国疾病管理厅表示，境内目前累计4万2766人确诊、580人不治。

京畿道知事李在明13日表示，他将寻求紧急措施，动员私立大学宿舍，容纳新的确诊病患。

李在明推文宣布他的第一个这样的计划，将动员私人机构来应对公共卫生保健危机，因为京畿道医院床位和其他设施都不够，无法治疗越来越多确诊患者。

京畿道在13日稍早向位于首尔南方45公里的水原市的京畿大学（Kyonggi University）递交文件，请求合作。京畿道13日通报新增328起病例，而韩国13日新增1030人染疫。

根据韩联社报导，文在寅12月13日在中央政府首尔办公楼紧急召开会议表示，如果现阶段无法遏制疫情蔓延趋势，就需要考虑将防疫级别上调至3级，并要求中央灾难安全对策本部在必要时果在这断上调级别。

韩国首都圈目前防疫等级为2.5级，若升至3级，意味这个亚洲第4大经济体可能首次全国封城。学校将改远程教学，非必要人员则在家办公，并禁止10人以上聚会。