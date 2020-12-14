日本天皇皇后出席环境问题国际会议

12月14日，日本天皇皇后两陛下出席了在东京都内举行的有关地球环境的国际会议（GEA）的开幕式，日本首相菅义伟也出席了开幕式。

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此会议名为“地球环境行动会议”，天皇在致辞中指出：新型冠状病毒感染的扩大是对人类的重大考验，为了跨越这一困难的状况，今后我们的进一步同心协力是十分重要的。

天皇在致辞中进一步指出：为了让所有的生物永远享受地球环境的恩惠，期待进行积极的讨论，并向全世界发出信息。

菅义伟首相的致辞中指出：我在10月的施政演说中表示，2050年我国将实现去碳化社会，表明我国必须追赶世界潮流，并无论如何也要率先实现的目标。对于环境的对应，已经不是经济发展的制约，而是推进经济社会全体的变革，并会得到更大的增长。

为了实现如此的环境和增长的良性循环，应该进行构思的变革，此次我国的经济对策，创设了前所未有的2兆日元的基金，今后10年，将继续为充满挑战精神的革新企业提供支援。

菅义伟10月在他的首场施政演说中表示，日本争取在2050年实现温室气体净零排放。至此，日本成为继欧盟、英国之后又一个宣布在2050年底之前达到碳中和的国家。