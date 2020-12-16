菅义伟首相连日会餐引来批评

日本目前新冠疫情日益严重，东京都的新增感染者12月16日达678人，创历史新高。

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日本政府11日召开新型冠状病毒感染症对策小组会。鉴于北海道和大阪府等地新增感染人数上升势头不减，已对医疗供应体制造成严重影响，会上磋商了在相当于“第三阶段”（感染骤增）的地区，延长旅游支援项目“Go To Travel”的停止时间等。

小组会针对年末年初的忘年会、新年会等提出建议：指出平素尽量少人数在一切聚集，指出大人数，譬如5人以上的饮食感染风险升高，小组会还提请注意，在东京都等相当于感染“阶段三”的地区，要求不要举行大人数的忘年会。

而首相菅义伟在14日晚，与AOKI控股会长青木扩宪等约15人在东京纪尾井町的酒店聚餐、谈心。这一天，在银座的肉排店也露面，与自民党的二阶俊博干事长、职业棒球软银的王贞治球团会长、演员杉良太郎等7人举行“忘年会”。

而政府向全国知事呼吁 “Go To eat ”活动原则是4人以下，民众应该避免5人以上的聚餐，而菅义伟首相的行动，有“反面教员”之嫌。

首相的聚餐，最近包括与秘书在一起吃饭几乎连日进行。

公明党的代表山口那津男在15日的记者会上，以多人数的聚餐为背景指出：这里有向国民发出信息的性质，希望多加注意，认真研究。立宪民主党的福山哲郎干事长对记者团说：“应该尽量进行自我克制，首相应该成为防疫的模范。”