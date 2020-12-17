拉布：中国崛起带来机遇也有挑战 目前不排除加入四国联盟对话

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)12月16日访问印度期间与印度总理莫迪会面，为明年1月英国首相约翰逊(Boris Johnson)访印铺路。拉布当天向媒体表示，英国计划中的 “印太倾斜”（Indo-Pacific tilt）政策既是为了应对中国强硬行动带来的挑战和压力，也是为了迎合整个印太地区的发展机会。

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据《印度斯坦时报》报导，拉布15日与印度外长苏杰生（ S Jaishankar）就双边关系的未来10年路线图和自由贸易协定等系列话题举行了会谈。英国将于2021年初公布的综合防务和外交政策审查报告预计将勾勒出，英方计划推出的 “印太倾斜”政策的轮廓。拉布称，中国的崛起与东南亚和远东地区的经济增长并列，既是挑战也是机遇。

拉布在回答中国近来所展现出的强硬行动，及与印度在实际控制线（LAC）形成的军事对峙时谈到，“中国的崛起为东南亚和远东地区新兴市场经济体的广泛增长提供了战略背景。那里有机会，但也有挑战，这都是‘印太倾斜’的一部分，基本上是在整个地区更多的参与，但也管理一些挑战和压力。”他亦指，印英两国可以就网络安全和打击虚假信息等问题上进行合作。英国还与日本、越南和韩国签署了自由贸易协议，并申请加入东盟作为对话伙伴，作为其与印太地区更广泛的贸易和投资接触的一部分。

拉布表示，当英国开始将目光投向印太地区时，印度将成为一个重要的战略伙伴。但目前，英国专注于实现脱欧后在贸易和商业方面的一些更直接的目标。按照原定脱欧进程，英国脱欧过渡期将于12月31日到期。他在与莫迪会面后告诉媒体称，“我们就所有重要问题进行了讨论，如四国联盟和其他的双边交往，我认为现阶段没有什么可以排除的。我想我们都想从战略上考虑，但我们也确实需要看看我们能做的实际合作......我们告诉印度的朋友，看看我们一起做的实际事情。”

正在印度进行为期三天访问的拉布还表示，就贸易和商业而言，英国专注于进一步与印度取得 “切实”进展。不过，他介绍称，所有这些问题都将在约翰逊下个月访问印度时进行详细讨论。拉布称，约翰逊1月访问印度并将作为首席嘉宾参加印度共和国日的庆祝活动，并将有助于推动两国在应对新冠疫情、贸易、海洋问题和气候变化方面的合作。拉布称，英方还邀请莫迪参加将于明年在英国举办的G7领导人峰会和联合国气候变化大会。英国是明年G7领导人峰会的主席国，除印度外，英方还将邀请韩国和澳大利亚的首脑参会。