安倍晋三将接受检方询问和国会质询

关于日本前首相安倍晋三的后援会疑为主办的“赏樱会”前夜晚宴填补费用，涉嫌违反《政治资金规正法》（不记载）一事，日本东京地方检察院特别搜查部表示在安倍本人同意的基础上，对其本人进行询问，最快于年内实施，而据复数的自民党干部表示：安倍本人表示接受询问。在搜查结束后，也将接受国会的质询。

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前首相安倍晋三方面历年主办的“赏樱会”，不仅金额和人数每年增加，而且对于前一天主办的晚餐会，被疑由于会费不足而为参加者填补共计逾900万日元，以支付费用开支，涉嫌违反《政治资金规正法》。

由于明年1月18日将召集的例行国会，在野党正在摩拳擦掌，准备追究安倍与“赏樱会”前夜晚宴填补费用，涉嫌违反《政治资金规正法》的关系，目前，在野党以安倍很有可能在国会作虚假答辩为由，要求让其出席众参两院预算委员会会议，接受质询。立宪民主党国会对策委员长安住淳17日与自民党国对委员长森山裕在国会内会谈，再次指出应在例行国会召集前传唤安倍。

自民党内部有人担心“如果不传唤安倍到国会并快点了结此事，在野党可能加强追究力度”，甚至不可避免地对下届众院选举产生影响，因此想对安倍进行国会质询，设想采用闭会期间审查的方式，有关出席的场合和时间预计将与在野党磋商后决定。

赏樱会问题曝光后，安倍在国会反复答辩称“没有填补”，但是在各方面调查之后安倍的答辩很可能成为“虚假答辩”，估计安倍本人在国会质询中将对此进行道歉。

安倍公设第一秘书在自愿接受特搜部询问时承认未记入政治资金收支报告，筹集的参加费以及向酒店方面支付的部分也没有作为后援会收支进行处理，未记载的规模有可能总计达4000万日元。