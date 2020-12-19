菅义伟说：没想到拜登会在电话会谈中提及钓鱼岛

菅义伟首相19日，在东京都内进行讲演，谈及与美国下届总统拜登举行电话会谈时，拜登明言钓鱼岛是规定日美防卫义务的《日美安全保障条约》第5条的适用对象时指出：第一次的电话会谈对方首先提及这个问题，老实说，我是没有想到的。

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日美首脑电话会谈是在11月12日举行的。

菅义伟首相指出：以前，想让美国首脑在公开的场表明尖阁诸岛适用于《日美安全保障条约》第5条要花费相当多的时间进行细致的外交努力。菅义伟表示希望早期实现与拜登总统的直接对会谈，他指出：这不仅是为了强化日美同盟而合作，也希望就国际社会共通的课题进行认真的讨论。

菅义伟11月12日上午与拜登进行了首次电话会谈，会谈进行了10多分钟。当时拜登在美国大选中获胜，双方在会谈中就应对新型冠状病毒和气候变化问题等展开合作达成一致。拜登明确表示：《日美安全保障条约》第5条适用于钓鱼岛的防卫。

另据报道，日本内阁官房领土和主权对策企划调整室18日发布消息称，大幅扩充了将被作为有关钓鱼岛主权的相关研究和讲解的参考的网站。此前仅登载了专家的报告，本次则包括新收集的资料在内，按时代、论点进行了梳理、分类，刊登出从2014年到2019年收集的2000多种相关资料的75种，用来反驳中国有关钓鱼岛主权的说法，关于竹岛（韩国称独岛），近期也将同样对内容进行更新。

领土问题担当相小此木八郎在记者会上表示：“将作为研究尖阁诸岛、竹岛的数码领域的据点，构建便于浏览和使用的数据库。”