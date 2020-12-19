阿富汗东部一次爆炸至少15名儿童亡

阿富汗东部加兹尼省的一次爆炸攻击事件造成至少15名儿童遇害，另有数十人受伤。

广告 继续浏览后续

在阿富汗东部加兹尼省（Ghazni），尽管喀布尔派出的代表团成员正在与塔利班开展和谈，但那里的局势出现恶化。周五发生一起炸弹攻击事件，至少造成15名儿童死亡，二十多人受伤。爆炸发生时，现场附近有聚集的人群。

据本台RFI记者Sonia.G周六（2020年12月19日）发自中亚地区的报道，爆炸物是一辆满装炸药的人力车。这辆三轮车被停放在距离一所住宅几米之处。有数十人，包括一些儿童，正在那里聚集，参加一个宗教仪式。据阿富汗当地的记者描述，爆炸发生时，现场附近正在举行朗诵可兰经的竞赛。

地方当局说，爆炸地点位于塔利班控制的区内。很难了解这起爆炸是蓄意的，还有一场意外。到现场记者截稿时，还没有组织或个人宣布对此事件承责。

塔利班发动攻势

在加兹尼，暴力事件时常发生。在卡塔尔多哈的和谈开始后，不仅没有停过，而且还增多了。塔利班时常对阿富汗政府军发动袭击。反叛者在整个阿富汗境内加强攻势，尤其是在东部和南部。

阿富汗停火渺茫

据本台RFI在阿富汗的记者介绍说，塔利班与喀布尔派出的和谈人员于近期就和平路线图，以及与和谈相关的技术程序达成了一致。双方预计在两周后的2021年1月5日星期二重启谈判。未来的进程将是漫长与艰难的。

阿富汗安全人员经过一处最近遭袭击的区域。 Agent de sécurité afghan, passant par l'une des zones qui a été récemment attaquée. © REUTERS 路透社 /Omar Sobhani

阿富汗和谈双方在许多关键点上存在对立，包括阿富汗未来的政体。喀布尔当局想要维护阿富汗现行宪法，塔利班想要建立一个伊斯兰酋长国。停火则是一种幻想，阿富汗总统加尼不断地发出呼吁，而塔利班则一再予以拒绝。