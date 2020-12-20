以色列禁止英国、丹麦和南非的旅客入境

以色列12月20日宣布将禁止来自英国，丹麦和南非的外国人入境。以色列总理和卫生部长在一份联合声明中表示：以色列当局还宣布了对从这些国家回国的以色列人严格规定，称它们将被限制在由军方管控并作为检疫中心的旅馆中。

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为应对英国发现的新冠变种病毒，以色列专门成立了一个应急小组。联合声明表示：入境限制措施的目的是防止变种病毒传播到以色列。

以色列并没有指明从英国返回的国人需要隔离多长时间。英国政府紧急宣布，从20日凌晨开始提升首都伦敦等地新冠疫情防控级别，并取消圣诞节期间英格兰大部分地区可放松人员往来限制的原定计划。英国首相约翰逊在解释防疫政策为何在圣诞节前突然改变时表示：“当病毒改变其攻击方式时，我们也必须改变我们的防御方式。”

从今年2月疫情初期开始，以色列累计有37万确诊病例；死亡病例不多，为3000多人。从今年9月疫情反弹后，全国二次“禁足”。最近防疫措施逐步放宽后，确诊病例又有上升的趋势。

另外，科威特民航部门当地时间20日下午发布声明称，鉴于英国境内发现一种传染性更强的新冠病毒新变种，为避免这一病毒在科威特境内传播，民航部门在与卫生部门协调后决定停飞科威特往返英国的民航班机，同时将英国列入疫情高风险国家名单，科威特也是第一个对英国宣布停飞令的阿拉伯国家。