辛格：印度做好了应对任何情况准备，不会在国家尊严上妥协

印度国防部长拉吉纳特•辛格（Rajnath Singh）12月19日视察部队时讲话表示，印度处理与中国的边境对峙问题表明，印度并不软弱，可以对任何形式的越界、侵略或单方面行为给予适当的回应。他称，印度希望和平解决争端，但断言不会容忍任何伤其自尊的行为。

广告 继续浏览后续

辛格周六在视察印度空军学院并向毕业生发表讲话时表示，在新冠肺炎危机中，中国的 “态度反映了该国的意图”。他强调，“但我们已经表明，印度并不软弱”。他说，“我们不希望发生冲突，而是希望和平。然而，我们不会容忍对国家自尊的任何伤害。”他续指，“这就是新印度，我们不再是弱者。我们有能力应对边境上的任何侵犯、侵略和单方面行动”。

另在谈到印巴对峙时，辛格说，尽管印度在四次战争中击败了巴基斯坦，但巴基斯坦仍在边境上沉迷于小规模冲突，并指控巴方利用恐怖主义沉迷于 “代理人战争”之中。

中印两国军队在实际控制线（LAC）拉达克东部地区的军事对峙已经持续了7个多月。两国代表也于周五举行了中印边境事务磋商和协调工作机制第20次会议。来自中国外交部的声明指，双方就两国边境实控线地区局势坦诚深入交换了意见，一致同意继续按照两国外长莫斯科会晤达成的五点共识，聚焦一线部队脱离接触，采取务实措施解决现地问题，推动边境局势进一步缓和。

印度外交部的声明指，双方同意在外交和军事层面保持密切磋商。双方一致认为，下一轮(第9轮)高级指挥官会议应尽早举行，以便双方能够根据现有的双边协议和议定书，努力实现实际控制线沿线部队早日完全脱离接触，全面恢复和平与安宁。