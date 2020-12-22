检方就赏樱会询问安倍　传安倍进行118次虚假答辩

相关人士22日透露，有关日本前首相安倍晋三后援会在“赏樱会”前一天主办晚餐会填补费用问题，东京地方检察厅特搜部12月21日向日本前安倍询问了情况。检方正在研究以违反《政治资金规正法》（不记载）罪，近期对作为后援会代表的安倍公设第一秘书进行简易起诉，据有关方面透露，检方已向安倍确认了有关费用负担方面的看法，安倍似乎并不承认自己与违法行为有关，据分析，检方可能不会对安倍进行起诉。

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据悉，有关“赏樱会”前一天主办的晚餐会，2013年至2019年每年一次在东京都内的2家宾馆举行。截至2019年的5年间向宾馆方面支付的总金额共约2300万日元（约合人民币146万元）。与参加者会费之间的差额900多万日元，检方通过调查认为，由安倍担任代表的资金管理团体“晋和会”填补，而主办晚宴的“安倍晋三后援会”和晋和会并未在政治资金收支报告中记载，漏记金额约达3000多万。

可是安倍在此期间，关于这样的疑惑，在国会主张“这不是事实。”根据12月22日的《朝日新闻》报道，众议院调查局分析了由于立宪民主党的揭发而使疑惑显现的去年11月到今年3月，安倍在众参两院的正式会议和预算委员会等计33次会议上，其答辩内容与检察的传唤调查中确认的内容有差异的“虚假答辩”共计118次，与赏樱会前夜的庆祝活动费用支付有关的答辩，安倍回答“与本人的事务所没有关系”的答辩多达70次，“没有来自酒店的清单”达20次，“没填补差额”达28次。

今年5月以后，律师等以涉嫌违反《政治资金规正法》等为由，对安倍等人进行了检举，第一秘书在接受东方地检特搜部询问时承认未记载。