特朗普向安倍、莫里森和莫迪颁发最高级“功绩勋章”

美国国家安全委员会（NSC）12月21日通过推特宣布，将“功绩勋章”（Legion of Merit）同时授予日本前首相安倍晋三、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森。日、印、澳三国驻美大使分别作为代表，从白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）手中接过了勋章。

广告 继续浏览后续

在NSC的推文中，首先发出了一条带有勋章实物图和颁发勋章现场合照的图文。图中，日本驻美国大使杉山晋辅、印度驻美国大使塔兰吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu）和澳大利亚驻美国大使阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）分别代表安倍晋三、莫迪和莫里森领取了“功绩勋章”，并与白宫国家安全顾问奥布莱恩合影留念。

随后，NSC官推又连续发出三条推文，对此次授勋作了进一步说明。推文称，授予安倍晋三勋章是为了表彰他在“印太自由开放方面的领导力和远见”，授予莫迪勋章是为了表彰他在“提升美印战略伙伴关系方面的领导作用”，授予莫里森勋章则是为了表彰其在“应对全球挑战及促进集体安全方面的领导作用”。

功绩勋章于1942年7月20日由美国国会决定设立。这种勋章授予美国武装部队或盟军中在服役期间功绩卓著的人员(通常是主要人员)。对于与战争无关的服役人员，“主要人员”一词所适用的范围比在战时要窄些，授予美国国民功绩勋章时不分等级，每次奖励均颁发一枚功绩勋章，但依据陆军条例第672—5—1号规定的条件授予外国军人功绩勋章时，则分以下四级：大指挥官级、指挥官级、军官级和军团成员级。此次安倍晋三、莫迪和莫里森所获颁的是最高级别“大指挥官级”勋章。

对此，日本共同通讯社和《印度斯坦时报》等媒体纷纷对各自国家政治人物获颁“功绩勋章”予以了关注。《印度斯坦时报》在报道中就特别指明，该国总理莫迪此次被授予的“功绩勋章”属最高级别，一般只会授予外国的国家元首或政府首脑。

该报援引一名高级官员的话称，“功勋奖章基本上将四方对话（Quad）从实验阶段纳入主流，并使安全结构制度化。现在世界已经意识到，Quad的真正之父是中国，由于中方在南海、东拉达克和对台湾的侵略行为，迫使民主国家巩固关系。这是另一回事，印度、澳大利亚和日本与美国的关系是两党的关系，有着共同的民主和价值观。”日本共同社则在报道安倍获得勋章的同时，特意强调他在特朗普2017年上任伊始，就与之建立了密切的私人关系。