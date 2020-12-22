美日法海军菲律宾海军演 法国加入环印度洋联盟

美国海军12月21日通过推特介绍指，第七舰队“麦凯恩”号驱逐舰18日在菲律宾海与法国、日本舰艇一起举行了联合军演。此外，法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周一宣布，法国成为环印度洋地区合作联盟（IOR-ARC) 的第23个成员国。他称，“法国的成员资格是我们打算与我们的合作伙伴，在印太领域开展行动的一个有力标志。”

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据美国国防部下属的《星条旗报》网站报道，“麦凯恩”号驱逐舰于上周五在菲律宾海与法国海军的潜艇、日本海上自卫队的直升机航母开展了反潜作战演习。参演的包括法国海军的红宝石级攻击核潜艇“翡翠”号、“塞纳河”号支援舰以及日本海上自卫队的“日向”号直升机航母。美海军称，通过此次军演三方希望“加强合作努力，支持印太地区的海上安全”。

“麦凯恩”号驱逐舰舰长莱恩·伊斯特迪（Ryan T. Easterday ）称，这次演练进一步显示了“美国盟友和伙伴网络的广度、深度和价值”。“麦凯恩”号驱逐舰武器官瑞安·马蒂（ Ryan Mati ）说，与伙伴国潜艇的合作增强了舰员的“战术心态”，使他们能够“在这一地区开展一些最好的训练”。他表示，反潜作战是水面军事行动的基石，“这次演习不仅能让我们继续加强与长期盟友的作战准备，也给舰员们带来了独特的体验”。

报道指，这是日本海上自卫队首次与法国海军“翡翠”号核潜艇开展联合演习。日本指挥官滨崎真吾对此表示，这次与美法两国海军开展的三边演习提升了战术技能，日本海上自卫队将“继续寻求与我们的伙伴海军开展演习的机会”。他说，“此次与美国海军和法国海军的三方演习，不仅可以培养战术技能，还有助于建立在法治和航行自由基础上的'自由开放的印太'。”他还表示，日本海军将“继续寻求与伙伴海军进行演习的机会”。

值得注意的是，美国太平洋舰22日发布的消息，“麦凯恩”号驱逐舰在南沙群岛海域开展了航行活动。从时间上看，这正是在美、日、法于菲律宾海开展联合演习之后。另据了解，美日法三国还将在日本一个离岛附近于明年5月举行首次陆海联合军演。此外，法国外交部17日发布的声明指出，法国16日成为了环印度洋地区合作联盟的第23个正式成员国。声明指，“此次加入，标志着法国这个环印度洋的国家愿意更多地参与到印太空间中来。这是对我国在那里部署的行动的肯定。”

声明称，“2019年10月，法国总统在‘选择留尼汪’论坛上提出了法国对印度洋的雄心。它的基础是发展蓝色经济、互联互通、应对气候变化影响、捍卫生物多样性、海上安全以及促进人类和文化交流。这一愿景将是我们2021年担任印度洋委员会主席的核心。”声明称，“法国加入IORA后，将有助于加强我们的海外省和印度洋地区的区域环境，因为那里有100万法国人。”

勒德里昂周一在视频讲话中指出，法国对该组织的参与基于四大基石，它们包括：海上安全、通过法军南印度洋地区部队( FAZSOI)的合作行动监视区域空间、对抗气候变化与保护生物多样性。法方将在明年与该组织成员就发展“蓝色经济”和打击非法捕鱼等领域开展合作。