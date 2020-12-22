19架中俄军机飞入韩国识别区 韩外交部表示遗憾

韩国联合参谋本部12月22日表示，当天有4架中国军机和15架俄罗斯军机一度飞入韩国防空识别区。韩国外交部随后对此事表示遗憾。

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韩联社援引韩国军方消息报导指，当地时间上午8点多，4架疑似轰-6的中国解放军飞机依次飞入离於岛(中国称苏岩礁)以西的韩国防空识别区，其中2架经郁陵岛东部飞离韩国防识区。苏霍伊系列战机、图-95轰炸机、A-50预警机等15架俄罗斯军机也依次从北飞入韩国东部海域防识区，其中2架从独岛以东飞出防识区后，重新飞入防识区，最终从独岛东北方向飞离防识区。中俄两国军机于当天下午3点20分许全部飞离韩国防识区。

就这一事件，韩国联合参谋本部评价称，上述军机均未侵犯韩国领空，这是一场中俄联合演习，具体情况有待进一步分析。韩军表示，中方在军机入区前通过韩中两国之间的直通电话通报了进行例行训练的计划，军方早在中国军机飞来以前，就出动空军战斗机采取了正常的战术措施。报导指，防空识别区是一国基于空防需要，单方面划定的空域，目的在于为军方及早发现、识别和实施空军拦截行动提供条件，防空识别区并不等于某一国的领空。按国际惯例，军用飞机在进入别国防空识别区以前，通常事先提交飞行计划，通告飞入位置。

事发后，韩国外交部官员表示，已经通过外交渠道向中俄方面就两国军机当天飞入防识区问题表示遗憾，并呼吁避免类似事件再次发生。该官员说，韩国外交部正与国防部共享有关中俄军机入区的信息，并积极应对此事。韩军消息称，4架中国军机和15架俄罗斯军机当天一度飞入韩国防空识别区，韩国国防部已经通过有线电话向中俄两国驻韩武官就此表示忧虑。