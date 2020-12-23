日本宣布从24日起暂时叫停来自英国的外国人入境

日本官房长官加藤胜信23日在记者会上宣布，由于变异新冠病毒在英国蔓延，为了强化边境预防措施，12月24日开始将暂停来自英国的外国人初次入境。

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此前允许的在日本居住的具有中长期居留资格的外国人，前往英国短期出差人员回国7天以内免除隔离的措施也将暂停，要求隔离14天。对于从英国归国的日本人，从12月27日开始，要求提示从英国出境前72小时之内的新冠检查阴性证明。

随着新冠变种病毒迅速传播，英国现已实施严格的第4级限制令，影响了数千万人流动，同时，全球许多国家宣布禁止英国旅客和来自英国的外国人入境。

为推动受新冠疫情影响陷入低迷的经济活动重启和人员往来，政府此前以商务目的出差后回国的人员和再次入境者为对象，若满足一定条件则可以免除隔离，这项措施以全球为对象实施，除了日本人之外，拥有日本在留资格的外国人也成为对象。关于来自英国的入境，目前仅限日本人及持有中长期签证的外国人等。

加藤表示：“政府将把彻底守护国民的健康与生命、使大家安心安全地度过岁末放在第一位，继续采取灵活的边境口岸措施。”

根据英国BBC报道，限制从英国入境的国家和地域，在全世界已增加到50个以上。瑞典和丹麦开始禁止外国人入境。