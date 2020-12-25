纽籍机长造成防疫破口台湾官方重罚长荣航空一百万元

长荣航空纽西兰籍机长航行中未戴口罩，确诊后又不愿接受疫调，造成台湾新增本土案例。台湾交通部宣布，鉴于长荣管理不良，依法重罚长荣航空一百万元；疫情指挥中心并要求长荣在今天以前提出改善计划，否则将立即讨论延长所有航空业者的检疫期限。

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台湾官方为了让航空业维持正常飞航，之前在业者争取下，疫情指挥中心曾放宽空勤人员居家隔离检疫的时间，飞行员仅需三天，空服员仅需五天，比一般旅客入境台湾须隔离检疫十四天相比，已经给予特权。但各航空公司机组员却屡屡违规，指挥中心统计，今年3月19日以来，违规人数为23人，外站13人、国内10人，而且不少人是在居家检疫期间违规。

台湾官方表示，纽籍机长在飞机上一直咳嗽未戴口罩，显示长荣航空管理有问题，当初航空业要求缩短检疫日期，虽然提出各项标准作业流程，但并没有落实。例如纽籍机长在美国没戴口罩，就算他身为机长，其他人都是下属，难以要求，但机上都有录像，至少要有「层层监督」的机制，可是到目前为止，没有看到长荣有这些管理措施。

疫情中心表示，长荣目前虽提出标准作业流程，但没有提出落实计划，官方强调，如果长荣今天不提出落实计划，不只长荣，所有航空业者的检疫期间都必须延长。

长荣表示，这次纽籍机师确诊事件，尊重主管机关的裁罚，已就管理上的制度进行改进，也正在跟民航局与中央疫情指挥中心共同研议更完善的加强管控措施。

据了解，长荣昨天对内发出明确禁令，过去十四天内有任何飞航勤务者，禁止参加相关晚会和节庆活动，违反者最重将开除。

民航局及航空公司今天需向交通部提报如何强化现有航空检疫措施及确实惩罚的办法。据了解，相关单位曾讨论不延长机组人员的隔离检疫日期，但考虑检疫期满时，做核酸检测的可能性。