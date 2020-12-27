日本从28日起暂停来自全世界的新入境

由于日本新冠疫情蔓延迅猛和变异新冠病毒的蔓延，日本政府12月26日紧急宣布，从12月28日起至明年1月底，暂停来自所有国家和地区的人员新入境。 ​​​

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日本国内26日新确诊感染新型冠状病毒者达3881人，创历史新高。连续4天刷新单日纪录。按都道府县来看，东京新增感染者最多，达949人，大阪为299人，埼玉和爱知均为265人。东京、滋贺、宫城、栃木、京都刷新历史最高纪录。

目前，英国正在蔓延的变异新冠病毒，据悉，曾前往英国的30多岁男性及其家人，20多岁女性新确诊感染变异新冠病毒，两人家住东京都，经都内的检测机关检测确诊。男子为飞行员，不属于机场检疫对象，可以免除检测，女性最近未曾去过英国，厚生劳动省认为她在日本国内被该男子传染。这是首次确认变异病毒在日本国内人传人。

劳动大臣田村宪久在12月25日的记者会上宣布，现在共有5名从英国返回日本的旅客确诊感染变异新冠病毒。这5名感染者分别于12月中旬至下旬从英国返回日本。

为防止病毒进一步扩散及变异新冠病毒的继续传入，日本政府决定采取严格的入境限制措施。从今年12月28日到2021年1月末，原则上暂停全球所有国家和地区的外国人新入境，但允许日本人和持有日本在留资格的外国人入境，关于与11个国家和地区达成政府间协议的商务相关人员等的往来，包括除了香港和澳门之外的中国内地以及泰国、台湾等，则将继续允许入境。