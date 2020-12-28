日本12月28日起向所有国家和地区关闭一个月
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日本厚生劳动省28日表示，1名曾在南非逗留的女性感染了变异的新冠病毒。媒体报道称，这是首次在日本确认南非变异新冠病毒病例。发现变种新冠病例之后，自28日开始至明年1月底，将禁止外国旅客新入境申请。如果是已住在日本的外国人，只要检附符合当局要求的采检阴性证明就可以入境，但入境后仍须居家隔离14天。
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28日新增确诊病例为2924；确诊总数22万零236人；总死亡人数为3252人。
新冠疫情在全球蔓延，共同社报导，日本政府26日已宣布，从28日起到明年1月底，暂停来自所有国家及地区的新入境申请。
受到变种新型冠状病毒传染扩大的影响，日本政府已拒绝来自英国、南非的外籍人士入境，今天再度宣布新措施。
日本电视台（Nippon TV）报导，日本人或住在日本的外籍人士要前往海外进行短期出差的话，目前符合一定条件可不必进行14天隔离措施，但日本政府正考虑取消。
日本厚生劳动省早已宣布，日本的东京羽田、大坂关西机场检疫发现了5人感染变种病毒株。
厚生劳动省26日又宣布，住在东京都内的一男一女身上验出变种病毒株，是有英国旅游史的男性机长及家属，这名男性本月16日从英国返回日本。这是日本除了机场检疫外，境内首度有人感染变种病毒株。
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