疫情反弹

日本12月28日起向所有国家和地区关闭一个月

des passants dans la rue de Tokyo le 26 décembre 2020 © EPA/MAXPPP

作者： 法广 4 分钟

日本厚生劳动省28日表示，1名曾在南非逗留的女性感染了变异的新冠病毒。媒体报道称，这是首次在日本确认南非变异新冠病毒病例。发现变种新冠病例之后，自28日开始至明年1月底，将禁止外国旅客新入境申请。如果是已住在日本的外国人，只要检附符合当局要求的采检阴性证明就可以入境，但入境后仍须居家隔离14天。