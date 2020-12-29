日媒：菅义伟曾就钓鱼岛和香港问题忍无可忍向王毅表态

自东京方面消息，日本首相菅义伟11月25日在首相官邸与中国国务委员兼外长王毅的会谈中，一度焦躁地表示，“冲绳县尖阁诸岛（中方称钓鱼岛）是日本固有领土，日本对香港局势也十分关切。”

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日本共同社星期二报导指，菅义伟当时的这一表态是对断言称钓鱼岛是中国领土、强调外国不应插嘴香港事务的王毅“忍无可忍的瞬间”。菅义伟身边人士介绍称，但为了维系与经济上紧密相连的中国的关系，菅义伟也流露出不得不顾及到对方的想法。菅义伟的对华外交政策在当下被指陷入两难。

报导指，有关日本前首相安倍晋三在任时的3月，以新冠疫情蔓延为由延期的中国国家主席习近平对日访问一事，菅义伟在9月25日的日中首脑电话会谈后向媒体表示“并未谈及”。这是鉴于中日钓鱼岛争议加剧等，导致日本国内对华批评之声高涨的结果。据悉，菅义伟在与王毅的会谈中也未提及习近平访日一事。来自日本政府的消息人士回顾称，“在朝野政党反对习近平国宾访日的声音高涨的情况下，如果表现出积极意向，后果会很严重。将之作为议题的选项从一开始就不存在。”

报导提及，日本也基于美国的动向加强了对华强硬姿态。外相茂木敏充10月6日在东京出席与美国、澳大利亚、印度的四国外长会议，鉴于加强海洋活动的中国军方，就力图加强合作的方针达成一致。据了解，11月24日在东京举行的日中外长会谈中，王毅当面将矛头指向了日美印澳推进的“自由开放的印度太平洋”构想。据称，王毅把该构想比作将中俄视为军事威胁的北约组织（NATO），批评该构想是“印太版的北约”，有损地区的和平及稳定。

报导指，另一方面，日本政府也表现出在对华政策的灵活应对。背后的理由是“中国是日本最大的贸易伙伴，除避免对立、通过磋商获得实际利益外没有其他路可走”（外务省干部如是说）。菅义伟在9月25日的日中首脑电话会谈中与习近平确认将展开高层合作。11月24日的日中外长会谈中，茂木敏充与王毅就防疫对策方面的合作达成了一致。

报导指，从多名日本政府消息人士的言行中可以看出这样的目的，即如果同现在欲避开美国的压力、摸索接近日本的中国展开谈判，则应当较易得到让步。日方关于局势认识的基础是，明年1月下届美国拜登政府上台后，改变特朗普政府对华强硬路线的可能性也很低。而若加速与北京的合作，则对搁置包括钓鱼岛在内的悬而未决问题的担忧将加剧。如果被视为被中国拉拢，导致美国不快的风险也会升高。因此，日本将继续摸索对华外交政策的方式。